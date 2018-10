Colau apel·la a una entesa amb el Govern i l'Estat per aprovar els pressupostos

El govern d'Ada Colau condiciona l'aprovació dels pressupostos per a l'any que ve a una triple entesa entre el consistori, la Generalitat i l'Estat. L'alcaldessa de Barcelona veu necessari que la seva formació, juntament amb els socialistes i els partits independentistes, donin llum verda als pressupostos de Pedro Sánchez perquè la ciutat, i també Catalunya, puguin fer créixer les seves partides. El tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha defensat aquest dijous durant la presentació de la proposta municipal de pressupost per al 2019 que l'acord es materialitzaria en un increment de recursos econòmics per a l'Ajuntament de fins a 140 milions d'euros extra. De fet, Colau planteja un pressupost de 2.695,3 milions, 76 milions més que el 2018. "Creiem que la ciutadania necessita aquest acord a tres bandes. Necessitem els ingressos d'altres administracions, començant per l'Estat. Recursos que impliquen tenir uns pressupostos generals", ha remarcat.

En total, el tinent d'alcalde preveu que el suport a Sánchez es traduiria en 140 milions d'euros més per a l'Ajuntament barceloní. De fet, ha assegurat que si s'aprovessin els pressupostos generals Barcelona tindria d'entrada uns 100 milions extra: uns 60 milions per l'increment de les transferències estatals i uns 40 milions de compensació d'impostos sobre plusvàlues. Uns recursos que el govern municipal ja ha incorporat en la seva proposta i que, sobre el paper, els destinarien especialment a la creació de polítiques de seguretat, a un increment en la inversió social i a la congelació de les tarifes del transport públic.

Segons el govern de Colau, els 40 milions restants els proporcionaria la Generalitat i servirien per finançar una part del deute social que té amb el consistori, que Pisarello quantifica a grans trets en uns 350 milions. "Proposem aquests 40 milions, que són els que la Generalitat ha de pagar a Barcelona en matèria d'escoles bressol, però també permetrien assumir aquelles despeses que des de les retallades del 2012 ha hagut d'assumir l'Ajuntament", ha revelat. I és que el govern municipal considera que si s'aprovés el pressupost a Madrid el Govern aconseguiria 2.200 milions més. En paraules de Pisarello, l'aprovació contribuiria a resoldre "necessitats imperioses" del veïnat barceloní, però també de la societat catalana i espanyola. A més, ajudaria a relaxar el clima polític i a obrir una porta al diàleg que permeti "bastir acords".

En el cas que no s'aprovessin els pressupostos, l'equip de Colau ha assenyalat la pròrroga dels pressupostos com un escenari que "no donen per bo": "Això comportaria dificultats i limitaria les possibilitats d'augmentar la inversió en serveis socials o en matèries de seguretat. No ens ho podem permetre". Per això ha apel·lat a les forces "que van fer fora" el Partit Popular del govern espanyol a entendre's. I ha afegit que, malgrat les dificultats, el govern està disposat a parlar i insistir per arribar a l'entesa.

En la compareixença, Pisarello ha explicat que el seu grup porta setmanes reunint-se tant amb l'Estat, a través dels diputats d'En Comú Podem, com amb la Generalitat i dirigents independentistes a la presó, per arribar a aquest acord pressupostari a tres bandes que considera "absolutament necessari". De fet, el tinent d'alcalde ha assegurat que tant alguns representants de Barcelona En Comú com alguns diputats al Congrés han visitat els presos polítics a Lledoners. "Sabem que a Catalunya hi ha presoners i exiliats, però ens neguem a veure la incompatibilitat entre defensar uns bons pressupostos per a tothom i ser clarament exigents a l'hora de demanar que s'acabi amb la situació d'arbitrarietat judicial que s'està vivint", ha puntualitzat.

El PSC veu insuficient la proposta

"Pensàvem que ens trobaríem uns pressupostos ben fets, però era un 'power point' amb dibuixos i declaracions d'intencions". Així ha valorat la portaveu adjunta del PSC, Montserrat Ballarín, la proposta de pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2019. Les crítiques arriben aquest dijous, després que el grup socialista s'hagi reunit amb Pisarello. Una trobada que s'ha celebrat abans de la compareixença que ha servit per conèixer la partida pressupostària que el consistori planteja per a la ciutat.

Ballarín ha criticat que les xifres presentades per Pisarello són "inconcretes" i que la proposta pressupostària és "insuficient": "No hi figuren ni despeses ni ingressos. Són tot hipòtesis". En aquest sentit, la socialista ha acusat el govern d'Ada Colau de "no posar la lupa" en Barcelona i en les necessitats dels ciutadans i ha assegurat que el seu grup no entén com a l'octubre encara no s'han presentat uns pressupostos. "Això és impropi d'una alcaldessa. Colau no té clares les prioritats", ha etzibat.

Sobre la possibilitat d'una triple entesa entre l'Ajuntament, el Govern i l'estat espanyol a l'hora d'aprovar els pressupostos, Ballarín ha lamentat també que en l'informe pressupostari hi hagi "caramboles" sobre això. "No entrarem en aquesta lògica. Barcelona no és una moneda de canvi", ha reivindicat. I ha afegit que el govern municipal ha de saber que els pressupostos no es negocien "al Pati dels Tarongers" o a Madrid, sinó a Barcelona, amb els grups municipals.

Esquerra reitera que calen gestos des de Madrid

El portaveu del grup municipal d'ERC Barcelona, Jordi Coronas, ha assenyalat que veu "normal" que Colau busqui un acord polític, però que s'hauria de fer sobre unes xifres "realistes" i que "mirin a la ciutat de Barcelona". A través d'un comunicat, però, Coronas ha subratllat que la proposta presentada aquest dijous per Pisarello s'ha fet partint d'uns pressupostos de la Generalitat i de l'Estat, "que només coneix parcialment", i no des de la realitat municipal.

Els independentistes diuen que els sorprèn que ara l'alcaldessa fiï l'aprovació dels pressupostos municipals als del Parlament i el Congrés. "Sembla que si no es produeix la triple carambola, el govern municipal ens aboca a una pròrroga", continua el comunicat. Amb tot, ERC Barcelona ha volgut deixar clar que mantenen la condició que Madrid faci un gest de cara a la llibertat dels presos polítics i que no cediran si això no passa. "F ins que no es desbloquegi la situació, l'acord als tres plens que preveu el govern Colau és impossible", sostenen.