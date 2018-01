Colau descarta rescatar la concessió del tramvia perquè costaria fins a 440 M€

Si el projecte d'unificar el tramvia per la Diagonal supera el bloqueig polític actual, l'Ajuntament de Barcelona -que és ferm defensor del projecte- ja ha avançat que voldrà que la gestió del tram s'unifiqui i passi a mans públiques. De moment, però, un informe municipal descarta rescatar la concessió privada que opera el Trambaix i el Trambesòs i que té vigència fins al 2032 argumentant que això podria costar entre 227 milions i 440 milions de diners públics per compensar les empreses.

En canvi, el mateix informe del govern municipal proposa un escenari alternatiu que, de nou, prendria cos un cop s'acordés impulsar aquesta unió del tramvia pel centre de la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona estaria disposat a assumir inicialment el cost de construcció del tram central, que pujaria a uns 88 milions d'euros, per després arribar a un acord amb l'Autoritat de Transport Metropolitana (ATM), on la Generalitat té el 51% del pes i l'Ajuntament, un 25%, per pactar com se li retornarien part dels recursos avançats.

Aquesta solució, defensa l'Ajuntament, seria un primer pas per avançar en l'objectiu d'unificar tota la xarxa del tramvia i garantir que retorni en el futur a mans públiques. "Les concessions actuals ens generen unes motxilles i unes hipoteques, i ens consta molts diners rescatar", ha lamentat la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz. En declaracions a Betevé, ha defensat un canvi de model en què el lideratge sigui públic: "Volem que el negoci de la construcció sigui nítidament públic i que, per tant, no hi hagi negoci, com ha passat fins ara".

En el model de gestió que proposa l'Ajuntament, i que haurà d'aprovar o no l'ATM, l'actual responsable de la xarxa de metro o bus de la ciutat, TMB, seria el clar candidat municipal a substituir les empreses privades. "TMB hauria de ser l'operador futur del tramvia; estem totalment preparats per fer-ho", ha subratllat a Betevé la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, que ha insistit que amb aquesta solució el tramvia alliberaria recursos que beneficarien l'administració pública des del primer dia i que es podrien destinar a millores en el transport públic en general.

El nou informe de model de gestió, sotmès al veredicte de l'ATM, es discutirà a la comissió municipal que abordarà aquest dijous el projecte d'unificar el tramvia a la ciutat i que, ara mateix, no avança per falta de consens polític.