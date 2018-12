Colau espera que el Govern inverteixi en la Model

Després de temps treballant-hi, la transformació de la presó Model ja té preu: reconvertir la històrica presó i un dels símbols de la repressió a la ciutat en un pulmó verd farcit d’equipaments costarà 94,3 milions d’euros. Com va avançar dilluns l’ARA, l’Ajuntament de Barcelona té la intenció d’encabir als terrenys de l’històric centre penitenciari de l’Eixample un institut escola, una escola bressol, una residència de gent gran, 150 pisos públics, un espai per a joves, un espai d’economia social i solidària, un poliesportiu semisoterrat i un espai de memòria que reti homenatge a la història de l’espai. I fer-ho mantenint l’essència de l’edifici original. El consistori hi posarà inicialment 47,5 milions d’euros, una mica més del 50% del pressupost total, i confia que la resta arribi d’altres administracions que també han d’invertir en el projecte, segons va explicar ahir la tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz. La principal, la Generalitat, que s’hauria de fer càrrec del centre escolar que substituirà l’escola -ara instal·lada en barracons- i la residència d’avis prevista.

L’equip de Colau també espera que l’Institut Municipal de l’Habitatge -participat pel consistori i pel Govern- hi posi el seu gra de sorra. La previsió és construir 150 habitatges públics en quatre espais diferents -al front del carrer Nicaragua i a les tres galeries que queden al carrer Provença-. Si els diners per a la residència no arribessin, el pla B municipal passaria per substituir l’equipament per pisos dotacionals igualment destinats a la gent gran.

Si els terminis es compleixen, l’Ajuntament calcula que les obres començaran a finals del 2020, malgrat que a la sessió amb els veïns es va dir que segurament seria cap al 2021. El primer a caure seran els murs que actualment envolten l’antiga presó. Serà llavors quan els vianants copsin les dimensions del complex: la Model ocupa dues illes senceres de l’Eixample (uns 20.000 metres quadrats). “Mai s’havia fet una reserva tan gran d’espai per poder corregir aquest dèficit”, va apuntar Sanz. Els primers mesos -l’obra podria allargar-se fins a dos o tres anys- es dedicaran a començar a conformar el parc que envoltarà els equipaments.

Només una galeria intacta

Tal com es pot apreciar a les imatges simulades que ha fet públiques el consistori de Colau, la transformació passarà per mantenir l’estructura original de l’antiga presó -que segueix la forma clàssica del panòptic vigilant de Jeremy Bentham- i adaptar les galeries de cel·les perquè esdevinguin passatges oberts. Algunes parts s’aprofitaran per a equipaments i habitatge. Només la quarta galeria, que és la que tindrà l’espai de memòria, es mantindrà intacta. La planificació preveu intervenir en cadascuna de les galeries d’una manera diferent. En funció dels usos que s’acabin donant a cada braç s’optarà, per exemple, per mantenir aixecats només els arcs de l’estructura, conservar-ne també els murs interiors o bé per conservar fins i tot la coberta. En aquest sentit, i segons ha explicat l’equip de govern, els futurs usuaris podran observar a les façanes dels nous edificis determinades traces, fragments o elements originals, com ara parts del mur o alguna torre, que recordaran el passat del recinte.

El futur Espai Memorial de la Model, a la quarta galeria, esdevindrà un centre de difusió, exposició i recerca de la història de l’antiga presó i dels “moviments emancipadors i de resistència”. El punt central del panòptic també es mantindrà i es convertira en la plaça pública on convergiran els sis passatges.

L’oposició no queda contenta

L’objectiu del govern de Colau és ara començar a desenvolupar detalladament cadascun dels espais de la futura Model. Ho farà a través de reunions amb els membres que han participat en el procés participatiu, sobretot veïns i entitats de la zona. Es tracta d’anar concretant, a poc a poc, com plasmar aquestes idees finalistes en el nou pla director, que està previst que s’acabi de redactar al gener i que serà l’embrió de les modificacions que s’hauran d’introduir al Pla General Metropolità de la ciutat. Durant el primer trimestre de l’any s’obriran els concursos arquitectònics que han d’anar donant forma a les maquetes que ahir va presentar l’Ajuntament. El consistori vol deixar-ho tot encaminat abans de les eleccions municipals.

Ara bé, l’oposició planteja alternatives al projecte. ERC, per exemple, va demanar ahir al govern que compleixi amb el compromís d’encabir-hi un equipament de salut mental i els socialistes van titllar de “nyap” urbanístic la proposta. El PDECat i el PP, per la seva banda, van criticar, sobretot, que el procés s’hagi endarrerit. “Els veïns de l’Eixample acabaran el mandat amb la Model que ja els va deixar l’alcalde Trias”, va dir la regidora del PDECat Francina Vila.