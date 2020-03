Colau eximeix de taxes hotelers i restauradors pel confinament

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui el seu primer paquet de mesures per fer front a la crisi econòmica associada al confinament per frenar el coronavirus. D'entrada, als restauradors se'ls retornarà la (polèmica) taxa de terrasses que ja hagin pagat i no se'ls cobrarà durant els dies que no puguin obrir. A més, se'ls oferirà la possibilitat d'ajustar la seva petició de llicència als dies que efectivament puguin tenir les taules i les cadires al carrer. Els establiments hotelers, al seu torn, quedaran exempts de la taxa turística fins al setembre. El consistori tampoc no cobrarà la taxa de recollida de residus a comerços, restaurants i autònoms, i ja treballa en un decret per garantir la continuïtat de tots els contractes públics per fer front a possibles acomiadaments. Així ho ha anunciat per videoconferència el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que està en aïllament domiciliari. Els gremis de comerciants i de restauradors han criticat avui mateix que aquestes mesures són insuficients perquè només s'aplicaran mentre duri aquesta situació, mentre que "la frenada econòmica tindrà efectes sobre l'economia durant tot el 2020". Collboni també ha demanat al govern espanyol canvis legals perquè les ciutats que tenen superàvit, com és el cas de Barcelona, el pugin destinar a fer front a aquesta crisi.

El tinent d'alcalde ha mantingut durant les últimes hores converses amb representants dels agents econòmics de la ciutat, com els gremis hotelers i de restauració o les agrupacions de comerciants, i ha assegurat que la ciutat estarà "al costat" dels petits empresaris forçats a abaixar la persiana. Collboni ha admès que serà "molt difícil" evitar acomiadaments en una situació en què no entren diners a caixa, però ha garantit suport al teixit comercial de la ciutat. També ha anunciat l'obertura d'una oficina per fer el seguiment dels casos i poder flexibilitzar el pagament de les taxes locals a qui ho demani amb antelació. Els anuncis, que se sumen a l'ajornament de sancions de la zona de baixes emissions (ZBE) i a les de l'àrea blava i verda, arriben just l'any que el consistori havia aprovat una pronunciada pujada de taxes, que havia posat en guàrdia sectors com el dels restauradors.

Pel que fa al funcionament de l'Ajuntament mateix, on ja s'han detectat set casos de coronavirus entre treballadors municipals —l'últim, el d'un membre del cos de bombers de la ciutat—, té 170 persones en aïllament i el 88% de la plantilla està treballant a distància. Només es mantenen al seu lloc de treball els serveis considerats essencials, com la policia o l'atenció social. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha assegurat que la ciutat ja ha aturat 72 obres públiques que es feien al carrer i que només es mantenen, per seguretat, els treballs al dic del Port Fòrum —afectat pel Gloria— i de bombeig del freàtic a la plaça de les Glòries. El consistori ha ordenat ara als privats que també aturin les seves obres i, de fet, els ha suspès les llicències concedides.

Batlle també ha exigit "mesures més contundents" per frenar la mobilitat de persones i evitar les imatges del metro ple a primera hora. Per això, ha demanat corresponsabilitat a les empreses perquè plantegin el teletreball. També ha anunciat que augmentaran les inspeccions que fan els agents de la Guàrdia Urbana. El primer dia de vigència de l'ordre de no sortir de casa —ha dit— es van sancionar 123 persones i es van fer 2.000 avisos. Per això ha apel·lat la ciutadania a complir les normes fixades.

Un positiu en un centre per a persones sense llar

"Ho hem de fer molt millor", li ha respost la regidora de Salut, Gemma Tarafa, que ha assegurat que ja s'ha fet la retrucada de control al 40% dels usuaris de la teleassistència. Després que el sindicat CGT hagi criticat les mesures amb què treballen les persones que fan l'atenció domiciliària, la regidora ha assegurat que garantiran que es compleixen els protocols i que si un dels usuaris dona positiu en coronavirus els treballadors l'atendran amb l'equip pertinent o se l'ingressarà en un centre hospitalari. També ha apuntat que s'ha decretat un cas de Covid-19 en un dels tres centres de primera atenció a persones sense sostre de la ciutat, que ha quedat aïllat, i la persona està ingressada. Dijous, ha dit, obriran un nou centre amb 100 places i treballen per habilitar nous espais per a aquesta funció.

De moment, l'Ajuntament ha rebutjat el suport de la unitat d'emergències de l'exercit, tot i agrair-la, segons Batlle, i assegura que està preparat perquè la situació d'excepcionalitat es pugui allargar.