Colau permet el doble de cadires a les terrasses dels porxos de la Boqueria

Després de tancar el conflicte de l'ordenança de les terrasses amb els restauradors, el govern d'Ada Colau també ha solucionat una batalla concreta en aquest àmbit: la dels porxos de la Boqueria, on els últims anys el consistori ha topat amb els locals que hi posaven taules sense tenir llicència. Ara l'Ajuntament ha presentat l'acord rubricat amb l'Associació de Comerciants dels Pòrtics del Mercat que, a canvi d'una recol·locació de les terrasses per no entorpir el pas dels vianants, permet fins i tot doblar el nombre de cadires que hi havia autoritzades.

Amb aquest acord, es passa de 27 taules i 108 cadires autoritzades a 36 taules i 216 cadires. Per aconseguir-ho, s'incrementa el nombre de cadires admeses per taula, que passen de quatre a sis, com havien sol·licitat els responsables dels bars. Aquests mòduls es repartiran entre els 16 locals que hi ha als pòrtics. D'aquesta manera, es regularitza la situació d'unes terrasses que es trobaven en els llimbs, ja que només quatre locals comptaven amb llicència per tenir-ne. Setze locals tindran dret a terrassa amb la nova ordenació, que entra en vigor avui mateix. L'objectiu, com apunten des de l'Ajuntament, és garantir que es manté l'espai per als vianants i posar fre a la proliferació de terrasses sense permís en aquest espai.

El consistori ha demanat que les taules es distribueixin centrades respecte a les columnes del porxo i deixin un espai lliure i que, a més, no s'ocupin els espais que queden al costat de les columnes adjacents a les entrades al mercat i es deixi sempre la meitat de l'espai lliure per al pas. Segons la regidora de Ciutat Vella Gala Pin,així es garanteixen les entrades i sortides del recinte i, al mateix temps, es dona resposta a la petició dels restauradors d'una zona que, segons ha remarcat en la presentació de l'acord, feia anys que estava a la "corda fluixa".

El conflicte entre les dues parts va començar ja el 2015 i va esclatar de forma clara l'estiu del 2016 quan el govern de Colau va ordenar la retirada de taules, cadires i altres elements de les terrasses que no tenien llicència. Alguns locals van desafiar la decisió i les van tornar a col·locar. Asseguraven que l'exalcalde Xavier Trias els havia permès instal·lar les terrasses a canvi de rehabilitar l'espai. Les llicències, amb tot, no s'havien formalitzat. Aquell any, a la Boqueria només hi havia llicències per a 60 cadires i posteriorment, per mitjà de permisos temporals, es va arribar a 108 cadires i 27 taules. El número de taules ja s'havia situat en les 36 i ara s'incrementa la ràtio de cadires permeses.

El Gremi, "mot satisfet"

"Com a mínim ara ja som legals i podem treballar, que és el que volem. L'acord garanteix la viabilitat dels negocis, hem passat dos anys molt dolents i ara ja estem tranquils", ha defensat Oti Pérez, vicepresidenta de l'Associació de Comerciants dels Pòrtics de la Boqueria, que s'ha mostrat convençuda que els pòrtics "es mereixen aquestes taules". En la mateixa línia, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha celebrat la resolució "consensuada" del conflicte.

El Gremi n'està "molt satisfet" i assegura que decisions com aquestes demostren que l'acord assolit per flexibilitzar l'ordenança de terrasses pactada, el mandat passat, entre CiU i el PP permet solucions com aquesta. "L'acord té capacitat de pacificar el sector i recuperar taules amenaçades", remarca un portaveu, que també defensa que es demostra que les demandes del sector "no són una bogeria" perquè, si no, toparien amb el rebuig municipal.

Alguns dels veïns que van participar en el procés participatiu que es va organitzar sobre el conflicte ja van deixar clara ahir la seva oposició a l'acord. Creuen que servei per privatitzar més espai públic en la mateixa línia que del que crítica la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) de l'acord adoptat per a l'ordenança de terrasses. Acusen, en definitiva, el govern d'haver cedit als interessos del sector.