El Col·legi d'Advocats demana una llei que permeti desallotjaments en les 48 hores posteriors a l'ocupació

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha demanat aquest dimecres en roda de premsa virtual una reforma legislativa que permeti que si en les primeres 48 hores no es pot acreditar cap relació amb l'immoble es pugui desallotjar. La reforma no afectaria les persones que han deixat de pagar el lloguer i que ja vivien prèviament a l'habitatge ocupat.

La reforma, però, ha de reconèixer que "no és només víctima el propietari de l'immoble, sinó també aquelles persones vulnerables que són enganyades per les màfies que revenen les propietats", en paraules de Jesús Sánchez, president de la comissió de normativa de l'ICAB. No es fixarien diferències entre grans tenidors o petits propietaris ni entre ocupacions de màfies o de famílies vulnerables, però sí que han demanat "un contracte social" per garantir l'habitatge d'aquelles famílies en situació d'emergència. En el cas de les famílies amb menors, han recordat que basant-se en resolucions del Tribunal Europeu de Drets Humans "no es pot procedir al desallotjament mentre no es doni una solució d'habitabilitat", segons el vocal de la comissió, Jorge Navarro.

A la compareixença també hi ha participat la tinent d'alcalde de Mataró, Núria Moreno, del PSC, que ha observat una "evolució" entre un augment de l'ocupació a partir del 2010 "provinent de la vulnerabilitat i que buscava una solució a l'accés d'habitatge" i "noves xarxes que fan negoci de la venda d'habitatges a persones vulnerables". Aquestes ocupacions, ha dit, generen "greus problemes de convivència i seguretat en les comunitats de propietats". Contra aquesta situació, ha dit, estan sorgint "patrulles veïnals". Aquestes lleis, ha dit, han de permetre implementar "polítiques socials rehabilitadores" que vagin més enllà de l'habitatge i que a través dels serveis socials "es pugui signar un contracte social que allunyi les persones vulnerables de la pobresa".

Per a María Pastor, degana del Col·legi a Mataró, es tracta "d'atendre un clam popular de la ciutadania, que ha vist un augment de les ocupacions il·legals". I ha criticat que "les màfies són més àgils i imaginatives que la justícia".