El Col·legi de Metges de Barcelona fa una crida per recollir material i diners per fer front a la pandèmia

Fa dues setmanes el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ja demanava en una entrevista a l'ARA que el Govern posés diners "de veritat" i "no pocs" al sistema sanitari per garantir que es pot fer front a l'avenç del coronavirus. Padrós va insistir que garantir l'autoprotecció del personal sanitari havia de ser "la prioritat número u". Però a punt de tancar les dues setmanes de confinament, la pandèmia està en un dels seus punts més àlgids i els recursos comencen a ser molt escassos. Des del Col·legi de Metges de Barcelona s'insisteix en demanar la solidaritat de tothom per recollir "material sanitari, equipament de protecció i altres tipus de donacions per ajudar els centres sanitaris, sociosanitaris i residències a fer front a la crisi sanitària causada per la pandèmia de covid-19". Es demanen des de mascaretes fins a ulleres, passant per impermeables i guants.

No afluixeu, si us plau. Necessitem material per a la protecció dels professionals sanitaris. Urgeix https://t.co/2WFCxQvbXp — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) March 26, 2020

Si es disposen de recursos per produir material sanitari, especialment equipaments de protecció, s'ha d'escriure al correu donaciocovid19@comb.cat o trucar al telèfon 935 678 700. Si es volen fer aportacions econòmiques, es pot fer en aquest número de compte (ES66 0182 4383 9002 0185 8057) de la Fundació Àngel Soler Daniel indicant nom, cognoms i NIF.

Pep Guardiola ja va aportar un milió d'euros a la Fundació Àngel Soler Daniel per a la compra de material sanitari.