Adeu a la xemeneia de la central tèrmica de Cubelles

Endesa ha començat aquest dimecres l'enderroc de la gran xemeneia (de més de 170 metres) de la central tèrmica de Foix, a Cubelles. Un robot amb un martell mecànic s'encarrega de la demolició, que farà que la runa caigui a l'interior de la torre.

El cap de les obres de desmantellament, Fernando Jover, ha confirmat que s'està utilitzant una màquina pionera a Catalunya. Aquest nou aparell enderrocarà la xemeneia a través de la finestra que hi ha a la part inferior, que s'utilitzava antigament per emetre gasos de combustió. Jover afirma que hi ha previsió d'acabar l'enderroc al novembre. Mentrestant, Endesa ha garantit que les obres de desmantellament del conjunt de la central han superat el 65% de les tasques previstes.

Els responsables del desmuntatge de la planta energètica han detallat que l’enderroc de la xemeneia s’ha endarrerit respecte al calendari previst per circumstàncies meteorològiques, alhora que ha calgut ajustar els càlculs inicials per “garantir la màxima seguretat”. Després d’haver utilitzat un robot mecànic per a la demolició de la torre interior de la xemeneia, Endesa ha donat ara el tret de sortida a les tasques d’enderroc del formigó exterior instal·lant un altre robot mai utilitzat a Catalunya però sí usat un centenar de vegades a tot Europa.

Fernando Jover ha assegurat que durant els primers mesos de demolició s’observarà de forma ràpida com la xemeneia va perdent alçada, si bé el ritme anirà a menys a mesura que avancin les obres a causa de l’eixamplament del diàmetre de la torre. De fet, Jover ha especificat que preveuen introduir nova maquinària “més potent” per afrontar els últims 80 metres fins arribar al terra.

Des d’aquest dimecres i fins aproximadament el novembre l’empresa treballarà en dos torns de matí i tarda per anar retirant la xemeneia, en unes tasques en què participaran entre cinc i set operaris que supervisaran la maquinària. Al mateix temps, es desplegaran controls d’emissions de pols i sorolls. Endesa no ha concretat el pressupost de l’enderroc de la gran torre, però estima que el cost oscil·la entre 500.000 euros i 1 milió.

Amb la demolició de la xemeneia, la companyia elèctrica celebra que ha superat el 65% de les tasques de desmantellament de la central. Des de l’abril del 2017, entre altres feines, s’han retirat residus, s’han desmuntat els dipòsits situats sobre la C-32 i s’ha treballat en l’enderroc de l’edifici de les calderes –la gran estructura carbassa ubicada al costat de la xemeneia–. Segons Fernando Jover, l’interior d’aquest edifici ja està pràcticament desmuntat i se'n mantindrà l’estructura externa fins a l’últim moment, amb previsió de retirar-la abans que s'acabi aquest any.

A partir del 2019, les obres se centraran en el desmantellament de la casa de bombes i a analitzar com ha de ser la restitució del sòl en cas que s’hi detectin restes de contaminació. En conjunt, totes les obres de desmantellament de la planta energètica hauran costat 4,7 milions d’euros. Falta per definir, però, quin serà el futur de la zona marítima destinada antigament a la refrigeració de la centra tèrmica. Els primers indicis apunten que la dàrsena es podria mantenir per qüestions de seguretat relacionades amb els corrents del mar.

“Un dia històric”

Al seu torn, l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha assegurat que aquest dimecres és “un dia històric” per al municipi. Malgrat que l’enderroc de la xemeneia és imperceptible durant els treballs inicials, Fonoll ha aplaudit l’inici de la demolició i s’ha mostrat satisfeta pel fet que Cubelles perdi la torre industrial que ha marcat el perfil de la vila durant 40 anys, alhora que ha destacat el fet que quedin en el passat els enfrontaments entre els partidaris i els detractors de la construcció de la central, que van marcar la vila als anys 70.

Pel que fa al futur de les 16 hectàrees que ocupa la planta energètica, Rosa Fonoll ha dit que Endesa ha plantejat una proposta per construir habitatges a la zona, fet que el consistori veu amb bons ulls, si bé l’alcaldessa es mostra partidària de destinar també una part dels terrenys a comerç i ús industrial. “Hem de mirar-ho i apostar per allò que sigui més beneficiós per a la població”, ha insistit Fonoll.

L’alcaldessa ha recordat que el municipi està pendent d’una gran inversió privada per construir un càmping de luxe al costat de la C-31, a la vora dels terrenys de la central, de manera que l’Ajuntament desitja que l’obra tingui una harmonia amb el futur de la zona. “Endesa ha de presentar una proposta i nosaltres ho estudiarem, sempre de la mà del que digui la Generalitat”, ha remarcat.

Tres anys de la desconnexió

La central tèrmica de Cubelles, construïda a finals dels 70, es va desconnectar de la xarxa elèctrica el juny del 2015. Amb tot, des del 2010 només operava en moments de punta de demanda elèctrica. De fet, segons Endesa, l'últim ús de la planta es va fer l'agost del mateix 2010, any en què va operar a un 0,17% de la seva capacitat de producció. Durant els 40 anys que va estar en funcionament va utilitzar fuel i gas natural.