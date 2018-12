Comprar a granel i evitar el malbaratament alimentari, les noves recomanacions de Salut per menjar millor

Només el 13,5% de la població menja les 5 racions de fruita i verdura diàries recomanades, tot i que el 60% de la població assegura que segueix la dieta mediterrània. Per millorar els consum d'hortalisses i fruita i reduir els índexs d'obesitat i sobrepès, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha decidit canviar d'estratègia. En lloc de la tradicional piràmide d'aliments –que continua vigent i defensen que és de les més avançades de l'Estat–, ha editat una guia amb consells pràctics per promoure una alimentació saludable i respectuosa amb el medi ambient. Les recomanacions de la guia 'Petits canvis per menjar millor' passen per incrementar el consum de fruites i hortalisses, de llegums i de fruita seca i per reduir, en canvi, el consum de sal, de sucres, de carn vermella i processada i d'aliments ultraprocessats.

No obstant, els autors de la guia descarten prohibir aquests aliments. "No diem que siguin aliments que no s'han de consumir, sinó que el missatge és que cal reduir-ne el consum", ha explicat la nutricionista de l'Agència de Salut Pública, Gemma Salvador. La guia recorda que l'increment de certs aliments i la reducció d'altres redueix el risc de malalties com l'obesitat, la diabetis i el càncer. "Hem donat les eines per reduir al màxim determinants aliments, però si dius que el consum sigui zero no és realista. L'avenç ha de ser progressiu", ha assegurat Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut. En el mateix sentit s'ha expressat el secretari de Salut Pública, Joan Guix: "No estem en contra de determinants aliments, sinó de les excessives freqüències".

La guia també posa l'accent en la incorporació de l'aigua com a beguda habitual en lloc de begudes alcohòliques o ensucrades –ja no es recomana que se'n begui una quantitat concreta, sinó beure'n en funció de la set–, en l'ús d'oli d'oliva verge extra, d'aliments integrals i d'aliments de temporada i de proximitat. També aconsella portar una vida activa i social. En total, 12 recomanacions que han de servir per millorar la manera com ens alimentem. La guia també inclou receptes i trucs per poder integrar de manera senzilla aquests canvis.

A Catalunya, un de cada dos adults i un de cada tres nens pateixen sobrepès, una estadística que es manté estable.

Alimentació sostenible

La guia també pretén promoure una alimentació respectuosa amb el medi ambient, amb indicacions com ara comprar a granel o en envasos reciclables, beure aigua de l'aixeta i no embotellada i evitar el malbaratament alimentari. "Sempre s'ha de posar al plat la ració que et menjaràs, i si tens més gana ja repetiràs. Que no quedin sobres al plat", ha dit Cabezas. "Perquè el que queda al plat no s'aprofita, i el que queda a la cassola, sí", ha afegit Salvador. A més, els professionals han recordat que el consum d'aliments d'origen vegetal, de temporada, i la reducció d'aliments ultraprocessats redueix l'impacte mediambiental.

En l'elaboració de la guia hi han participat més d'una cinquantena de professionals, societats científiques i col·legis professionals, entitats i fundacions i universitats, i s'ha fet després de revisar l'evidència científica existent i consultar les guies d'altres països. Segons Salvador, no hi ha hagut discrepàncies a l'hora de consensuar les recomanacions, però sí en la manera de transmetre-les. En el grup de treball hi havia professionals partidaris de suprimir de la piràmide aliments com els dolços o els ultraprocessats, i al final s'ha optat per no tocar la piràmide i fer aquesta guia de consells. "Aquest format, però, és més innovador que fer tres retocs a la piràmide. Nosaltres ja hem fet servir durant molt de temps aquest format i ara fem servir eines més pràctiques per no donar la impressió que menjar bé és un concepte molt gran", ha insistit Cabezas.