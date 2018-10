Condemnats els pares de Girona que no van portar el fill a l'escola "reiteradament" durant quatre cursos

El jutjat penal número 3 de Girona ha condemnat els pares que no van portar el seu fill a l'escola "reiteradament" al llarg de quatre cursos. La sentència recull que les absències injustificades a l'escola van començar el curs 2012-2013, quan el menor –ara té 14 anys– anava a l'Escola Sagrada Família de Girona, on va faltar el 60% dels dies. L'any següent els pares el van canviar d'escola i el van matricular a l'Escola Font de la Pólvora. Segons van explicar al judici, el canvi de centre va ser perquè estigués més a prop de casa perquè el menor tenia una malaltia cardíaca que li provocava "desmais i problemes respiratoris", segons van dir els pares al judici.

Però, lluny de millorar, la situació va empitjorar i la taxa d'absentisme es va situar en el 64%, el 78% i el 91% entre el 2013 i el 2016. El jutjat imposa als pares una multa de 1.080 euros per un delicte d'abandonament de família i descarta que la malaltia del menor justifiqués que no anés a classe. Segons el jutge, els pares del nen "van provocar una situació d'absentisme crònic" i van permetre que el menor "deixés d'assistir regularment al centre". La magistrada argumenta a la sentència que l'estudiant no va deixar d'anar a classe de manera "aïllada o puntual", sinó que va ser una conducta "reiterada" i que "no ha sigut revertida".

Els pares va al·legar que no van desatendre el seu fill, sinó que tenien "molta por" de dur-lo a l'escola per la malaltia que té. La defensa va aportar al judici diversos informes mèdics de tractaments i intervencions quirúrgiques del menor per justificar que, per als pares, es tractava de "prioritzar entre tenir un fill educat o tenir un fill viu". La sentència descarta aquesta explicació i sosté que no deixa de ser una "mera excusa" que, a més, no té cap "suport mèdic". La magistrada detalla que la pericial forense va concloure que el menor podia fer "vida escolar normal".

"Òbviament, la salut preocupa als pares, però en aquest cas la salut del menor no li impedia anar a classe", detalla la sentència, que subratlla que els pares "no poden escudar-se en la por que li passés alguna cosa al seu fill mentre era al centre escolar per desatendre les seves obligacions legals, que consisteixen també a proporcionar-li assistència a l'escola".

Per això, condemna els pares com a autors d'un delicte d'abandonament de família i els imposa una multa de 540 euros a cadascun. La defensa, en desacord amb la sentència, ha interposat recurs a l'Audiència de Girona.