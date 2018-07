Condemnen Juana Rivas a cinc anys de presó i sis sense els seus fills

Juana Rivas, la dona que va fugir amb els seus dos fills per no entregar-los al pare, que està condemnat per violència masclista, ha sigut condemnada a cinc anys de presó i sis d'inhabilitació per exercir la pàtria potestat, a més d'haver d'indemnitzar amb 30.000 euros la seva exparella per danys morals i materials i pagar totes les despeses del judici. Així ho ha resolt el jutge Manuel Piñar, titular del jutjat penal 1 de Granada. La sentència es pot recórrer.

El magistrat considera provat que Rivas va cometre dos delictes de sostracció de menors (les penes de presó són dos anys i mig per cadascun dels fills) i no ha tingut en compte que Francesco Arcuri està condemnat per violència masclista i acumula una altra denúncia pel mateix en un jutjat italià. En el judici, fa tot just uns dies, Rivas va defensar que va fugir amb els seus fills per “defensar-los” i “protegir-los” del seu pare, condemnat per maltractaments el 2009 i denunciat una altra vegada el 2016.

“Em van dir que podia patir represàlies, però no vaig pensar que serien de presó”, va dir Rivas durant la vista oral. De fet, el jutge i la fiscal van ser molt contundents contra Rivas en el judici. La fiscal va recordar a Rivas que va incomplir diverses resolucions judicials. “Estava defensant els meus fills davant un pare que em maltractava físicament i psicològicament”, va defensar-se. I va afegir: “Jo no hi entenc, de lleis”.

Rivas va basar la seva defensa en dos arguments: el primer, que tot radica en el fet que Arcuri està condemnat per violència masclista i que té una segona denúncia interposada pel mateix motiu, i el segon, que ella sempre va fer cas dels consells dels seus advocats, fins i tot en el moment en què no va entregar els seus fills al pare. El jutge, Manuel Piñar, va voler deixar clar que el judici no era sobre un presumpte cas de violència masclista i va recomanar a Rivas “triar millor els seus advocats”.

Després del judici, la fiscalia manté la petició de cinc anys de presó per a la dona que va estar un mes en parador desconegut amb els seus dos fills per no entregar-los al pare. Amb la sentència, doncs, el jutge ha avalat gairebé per complet la tesi de la defensa d'Arcuri i també del fiscal. L'única diferència és que en lloc d'inhabilitar Rivas per vuit anys, com demanava l'exmarit, ho fa per sis. La fiscalia, de fet, no demanava la indemnització de 30.000 euros que Rivas haurà de pagar a Arcuri.