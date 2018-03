Condemnen a 17 anys de presó l'autor de l'assassinat que va provocar l'última guerra entre clans de la Mina

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó l'autor de l'assassinat que va provocar l'última guerra de clans al barri de la Mina. El jurat ja havia considerat culpable l'home de matar d'una ganivetada un membre del clan de Los Baltasares en un local del Port Olímpic, després d'una picabaralla amb membres dels clans rivals de Los Pelúos i Los Zorros, el 24 de gener del 2016.

La jutge també ha condemnat a quatre anys de presó el seu còmplice i els prohibeix a tots dos acostar-se o comunicar-se amb la família de la víctima. Al tercer dels acusats li han imposat una multa de 360 euros perquè considera que només va lesionar de manera lleu la víctima. Poques hores després del crim, desenes de famílies pròximes a l'homicida van abandonar massivament la Mina, per por de represàlies. Dos anys després, han tornat tots, excepte els més pròxims al jove ara condemnat.

Un apunyalament amb traïdoria

La sentència explica que l'autor de la punyalada mortal i el seu còmplice "van posar-se d'acord" per atacar per l'esquena la víctima a cops de puny, "aprofitant" que el membre del clan de Los Baltasares anava molt begut. Segons el jurat, en un moment d'aquest enfrontament el principal acusat va clavar una punyalada mortal al tòrax a la víctima. Una de les proves que es va tenir en compte per determinar l'autoria son els vídeos de la discoteca, on els membres del tribunal popular van observar com el condemnat feia "un moviment sec" amb el braç cap a la víctima que impacta en la zona on el jove rep la ganivetada. En unes altres imatges, el jurat va identificar l'autor del crim sortint del local "amagant el que sembla un ganivet a la zona abdominal".

La jutge considera que la mort del membre de Los Baltasares va ser un assassinat perquè l'acusat va actuar amb traïdoria. Explica que la ganivetada que va clavar a la víctima va ser una "agressió gratuïta", però no li imposa la pena de 22 anys de presó que demanava la fiscalia i l'acusació particular perquè considera que no es van produir altres circumstàncies agreujants, com ara l'acarnissament, que justificarien una condemna "més alta". Pel que fa al noi condemnat únicament a una multa, el jurat ja va assenyalar que només es va encarar amb la víctima en un moment puntual de la nit i sense que tingués res a veure amb la baralla on va acabar morint.