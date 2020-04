EN DIRECTE | Iglesias i Illa expliquen com seran les sortides dels nens

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, compareixen en aquests moments de forma telemàtica des de la Moncloa per explicar com seran les sortides de nens a partir del diumenge o dilluns, ja que al govern espanyol no s'ha aclarit la data. Ni el president espanyol ni cap ministre va voler avançar ahir detalls després de la polèmica suscitada dimarts, però fonts de l’executiu van explicar a Efe algunes de les opcions que hi ha sobre la taula.

La Moncloa planeja que fins a tres nens puguin sortir al carrer acompanyats d’un mateix adult a fer passejos curts a un màxim d’un quilòmetre de distància de casa, sempre que es respectin les normes de distanciament social aconsellades per les autoritats sanitàries. A més de passejar, tindran permès córrer, saltar i fer exercici, segons les mateixes fonts, sempre que estiguin “acompanyats en tot moment” per un adult que convisqui amb ells i en sigui el responsable. Pel que fa els majors de 14 anys, Pedro Sánchez va precisar ahir des de la tribuna del Congrés que se’ls permetrà sortir acompanyats d’un adult a fer les activitats bàsiques que preveu l’estat d’alarma.

L’anunci no és cap novetat, ja que e l decret actual ja permet la sortida de menors. De fet i de forma paradoxal –més tenint en compte l’anunci que va fer inicialment dimarts el consell de ministres–, el titular de Transports, José Luis Ábalos, va precisar ahir en roda de premsa telemàtica al vespre que l’estat d’alarma inicial no impedia que els menors poguessin acompanyar els seus pares, però que va ser tan gran la consciència de la societat que va fer que els nens no sortissin al carrer. Va obviar, però, que la Moncloa mai va arribar a publicitar la mesura.

Mentrestant, la Generalitat avança en la seva proposta de pla per a infants sabent que té l’última paraula la Moncloa, i proposa que els nens a partir de 3 anys facin servir mascareta, encara que sigui casolana.