Illa anuncia que s'està "doblegant la corba": quins són els indicadors que permetran el desconfinament?

To "esperançador" aquest divendres a la Moncloa per les últimes dades difoses pel ministeri de Sanitat, amb la xifra de morts diària més baixa des del 21 de març. Després de dies d'estancament en el recomptes i problemes pel ball de xifres, el govern espanyol ha assenyalat que veuen un "horitzó esperançador" perquè els nombre diari de curats supera els nous contagiats. "En tenir més curats que contagiats, aquest cop sí que estem doblegant la corba", ha emfatitzat Illa demanant ser, sobretot, prudents en l'anàlisi de les xifres i recordant que encara estem en fase de confinament. Les persones curades en el recompte d'aquest divendres són 92.335, 3.105 més que ahir, mentre que els casos nous diagnosticats per PCR en les últimes 24 hores són 2.796.

Amb aquesta informació a la mà, el ministeri de Sanitat es torna a reunir aquesta tarda amb els representants de salut de totes les comunitats, el que s'anomena el consell interterritorial de Sanitat, per intentar traçar un pla detallat per al desconfinament. Però per molt que les autonomies intentin fer propostes, el govern espanyol tindrà sempre l'última paraula, com ha recordat aquest divendres Illa. "La desescalada serà per territoris, no per comunitats", ha respost a les crides de tant els governs català com basc, així com també la Comunitat de Madrid, a poder tutelar l'aixecament de les mesures a la restricció de moviments. El ministre també ha puntualitzat que les comunitats tindran "un paper molt important" però serà el govern espanyol "qui dirigirà el procés en base a quatre indicadors".

Quins són aquests quatre indicadors? Aquests marcadors seran homogenis en tot el territori espanyol i caldrà complir-los per poder anar aixecant les mesures, sigui per municipis o demarcacions. Ja ho va avançar dimecres des del Congrés el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

1.- Taxa de contagi per cada infectat

La primera categoria, segons ha avançat aquest divendres el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, serà el nivell de transmissió local. És a dir, la taxa de contagi per cada infectat. Segons un document avançat per la Ser amb la recomanació del comitè d'experts, no hauria de superar una persona durant dues setmanes. Catalunya està de moment lluny d'aquesta situació. Simón també ha dit que no hauria de ser zero per començar a relaxar les mesures.

2.- Incidència acumulada de casos

Però amb la taxa de contagi no n'hi haurà prou i variarà en funció d'altres indicadors, ha remarcat Simón. Dependrà, en part, de la incidència acumulada per cada 100.000 habitants. Segons el document de la Ser, hauria de ser de dos casos, és a dir, uns 1.000 casos cada dia.

3.- Taxa hospitalària

En tercer lloc, clau serà l'ocupació dels hospitals. Pot ser que en un territori hi hagi molt pocs casos però també poques infraestructures per tractar els pocs que hi hagi. Els experts recomanen que els casos de covid-19 no superin el 30%. Ara mateix el principal problema és que els grans hospitals estan centrats, sobretot, en casos de coronavirus i han hagut d'ajornar o derivar a d'altres centres casos no relacionats amb la pandèmia.

4.- Percentatge d'ocupació de les UCI

L'últim indicador que hi ha sobre la taula és la capacitat de llits d'UCI. El document de la Ser situa la capacitat a un 50% durant dues setmanes per poder començar a relaxar mesures. Simón, però, ha advertit que per això passi cal que els llits d'UCI estiguin en condicions, recordant que en molt poc temps s'ha més que duplicat la capacitat hospitalària i que ara s'hauria de regular.

Illa, però, ha explicat els paràmetres d'una altra manera que Simón. Per a ell, les quatre categories que proposaran a les comunitats tenen a veure amb el nivell de les capacitats assistencials preparades, els criteris d'epidemiologia, tots els mecanismes d'identificació precoç i el tractament de nous casos que puguin sorgir, a més de les mesures a prendre per evitar nous contagis seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).