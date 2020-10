Ayuso i Almeida acusen l'Estat de "segrestar" els madrilenys amb l'estat d'alarma

Quatre dies després de l'aplicació de l'estat d'alarma a Madrid continua la guerra oberta entre el govern espanyol i el d'Isabel Díaz Ayuso, al qual s'ha sumat un nou portaveu a favor del PP, l'alcalde madrileny José Luis Martínez-Almeida. Després que la presidenta madrilenya acusés el president espanyol, Pedro Sánchez, d'"autoritari" per la imposició del confinament perimetral, aquest dimarts Ayuso i Almeida han acusat conjuntament la Moncloa de "segrestar" els madrilenys i han reclamat un cop més la fi de l'estat d'alarma, ara al·legant que la Comunitat ja ha fet baixar la incidència per sota del llindar de 500, amb una reducció dràstica dels contagis del 50% en només dues setmanes –segons unes dades que el ministeri de Sanitat posa en dubte.

El principal retret és que es posés com a objectiu una incidència de 500 i ara Salvador Illa la redueixi a 200. "Si es diu 500, avui no els pot dir 200. No és just segrestar els madrilenys en aquest sentit", ha dit Almeida, que un cop acabada la roda de premsa ha matisat les paraules i ha puntualitzat que ho deia des del punt de vista polític. Però la compareixença conjunta ha estat marcada per la contundència verbal en contra del govern de Sánchez. "Volen aniquilar la nostra economia i posar fre a la nostra recuperació", ha dit Ayuso després d'assegurar que "dinamitar l'estat de dret amb l'excusa del bé comú és el camí recte cap a l'anarquia i el retorn a règims totalitaris".

Tant el govern madrileny com el consistori de la capital espanyola consideren que els madrilenys són "ostatges" d'una guerra política que lliura la Moncloa en contra de la comunitat autònoma, i posa d'exemple el fet que no s'hagi aplicat l'estat d'alarma a Navarra –tot i que no compleix els tres indicadors marcats per l'ordre de Sanitat i que sí complia Madrid–. La compareixença, doncs, ha constatat que no hi havia cap possibilitat d'entesa entre les dues administracions, que aquest vespre s'han tornat a reunir per analitzar la situació epidemiològica. De fet, Ayuso i Almeida han contraprogramat l'habitual roda de premsa del doctor Fernando Simón per analitzar les dades, en la qual també ha comparegut Illa.