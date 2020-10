El consell de ministres, reunit per aplicar l'estat d'alarma a Madrid

Tot apunta que no hi haurà un acord in extremis entre el govern espanyol i la Comunitat de Madrid per evitar l'aplicació de l'estat d'alarma a la capital espanyola. Pedro Sánchez va donar ahir a la nit unes hores de gràcia a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, per moure peça i dictar una ordre que rehabiliti el veto judicial al confinament perimetral de Madrid, tombat pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM). La solució? Actuar igual que la resta de comunitats sota l'empara de la llei de salut pública del 1986. La paradoxa, però, és que avui mateix el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (governada també pel PP i Cs) sí que ha avalat els confinaments de Lleó i Palència sota l'ordre del ministeri de Sanitat per confinar ciutats de més de 100.000 habitants, cosa que intensifica la "inseguretat jurídica" per als ciutadans. Però Ayuso no té intenció de moment de recapitular. Tampoc de fer el pas d'acordar amb el govern espanyol l'aplicació de l'estat d'alarma.

El conseller de Justícia de la Comunitat de Madrid, Enrique López, ja ha avançat de bon matí que la seva aposta és mantenir els confinaments selectius per barris que van instaurar el 21 de setembre, els quals han sigut fortament criticats per "segregar" la població madrilenya. Ayuso i el seu vicepresident, Ignacio Aguado (Cs), s'han reunit durant tot el matí amb l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, per evitar que el govern espanyol prengui les regnes de la Comunitat en matèria sanitària. Sigui quina sigui la solució, Sánchez ha tirat pel dret i des de les 12h que està reunit el consell de ministres d'urgència per estudiar l'aplicació de l'estat d'alarma. Tot i el xoc institucional amb el govern d'Ayuso, el president espanyol ha mantingut l'agenda a Barcelona al costat de Felip VI i presideix el consell de ministres la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

En declaracions als mitjans abans de la reunió, Calvo ha insistit que la Moncloa només persegueix "un objectiu: protegir Madrid i la salut dels madrilenys". Però fa ja dos mesos que la situació dels contagis està desbocada a la capital espanyola i fins ara el govern espanyol no ha mogut peça, prioritzant "l'entesa" amb el govern d'Ayuso i que fossin el PP i Ciutadans els que acabessin tancant la capital espanyola. "Si la Comunitat no pot fer-ho, ho farem nosaltres," ha sentenciat la número dos de l'executiu de Sánchez.

Enrique López ha assegurat en una entrevista a Onda Madrid estar "perplexos" davant de l'ultimàtum de Sánchez, malgrat que ahir a la tarda ningú a la Comunitat de Madrid agafés el telèfon al ministeri de Sanitat per reunir-se d'urgència arran de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) de tombar l'ordre del govern espanyol que decretava el confinament perimetral de la capital espanyola i nou municipis del voltant per "vulnerar els drets i llibertats dels ciutadans".

Diferències entre el PP i Cs

El parer de Ciutadans, però, és diferent, i considera que cal acceptar la primera opció que Sánchez va posar sobre la taula: elaborar una nova ordre que permeti el confinament perimetral. Durant un esmorzar informatiu virtual organitzat per Nueva Economía Fórum, ha proposat que es "torni a fer" l'ordre perquè es compleixin els requisits i es pugui limitar la mobilitat perquè així la Comunitat de Madrid mantingui la gestió de la situació. "Així es compleix la resolució del TSJM i evitem un nou escàndol públic per als ciutadans", ha assenyalat.

La confusió és total perquè, a les portes d'un pont de tres dies, els madrilenys no saben si es podran desplaçar o no fora del municipi. Des d'ahir que no estan en vigor les restriccions, però, en canvi, el govern regional afirma que sí que ho estan en un total de 45 de les àrees bàsiques de salut que es van confinar fa setmanes. Ara bé, ningú ha informat els veïns d'aquestes zones i tampoc hi ha controls.