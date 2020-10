Sánchez decreta l'estat d'alarma amb la intenció de prorrogar-lo fins el 9 de maig

El consell de ministres ha aprovat aquest diumenge tornar a aplicar l'estat d'alarma arreu de l'Estat. El decret, que es publicarà durant aquesta mateixa tarda al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), contempla cinc punts, segons ha explicat el president espanyol, Pedro Sánchez. Primer, que les autoritats delegades siguin els presidents autonòmics en lloc del govern espanyol. Segon, un toc de queda nocturn de "caràcter general" -una restricció a la mobilitat nocturna, amb algunes excepcions- de les 23 hores a les 6 hores però que les comunitats podran avançar o ajornar una hora. Catalunya ja ha avançat que serà a partir de les 22 hores. Tercer, els governs autonòmics podran decidir limitar l'entrada i sortida de tota la comunitat, així com confinaments perimetrals. Quart, les reunions privades tant en espais públics com privats podran ser d'un màxim sis persones -cosa que ja s'aplica a Catalunya-. I cinquè i últim, la intenció del govern espanyol és que l'estat d'alarma es prorrogui sis mesos, fins el 9 de maig. Això és d'aplicació per a totes les comunitats i ciutats autònomes menys les Canàries per la seva baixa incidència de contagis de coronavirus.

"Quedem-nos a casa tot el que sigui possible", ha demanat Sánchez en una roda de premsa telemàtica des de la Moncloa després de la reunió extraordinària del consell de ministres. El líder socialista ha tornat a utilitzar els mateix termes bèl·lics que en les compareixences de la primera onada: igual que divendres, ha demanat "moral de victòria" i "unitat" per vèncer el virus. En aquest sentit, ha instat totes les forces al Congrés a donar suport a la pròrroga, que té intenció que es voti aquesta mateixa setmana.

La decisió de Sánchez arriba després que un total de deu comunitats hagin sol·licitat formalment l'estat d'alarma. La primera en fer-ho va ser el País Basc, la van seguir un total de sis comunitats socialistes -Astúries, Extremadura, La Rioja, Castella-La Manxa, País Valencià i Balears-, així com també Navarra i Cantàbria, a més de la ciutat autònoma de Melilla. Cap de les comunitats governades pel PP ho ha demanat i des de la direcció del partit reclamen que es faci una reforma legal exprés de la llei general de sanitat del 1986 -la que s'aplica per als confinaments perimetrals de localitats- per evitar tornar a l'estat d'alarma.

Sánchez ha parlat aquest matí amb el líder del PP, Pablo Casado, per informar-lo sobre la voluntat de demanar la pròrroga de l'estat d'alarma la setmana que ve al Congrés. A diferència de la primera onada, Sánchez no vol haver d'enfrontar-se a un debat tens cada dues setmanes. Ara s'ha decretat un estat d'alarma durant 15 dies -el màxim que permet la Constitució-, però dimarts mateix, en el consell de ministres ordinari, s'aprovarà demanar la pròrroga fins el 9 de maig i el debat es produirà la setmana que ve mateix. El president espanyol ha assegurat que "no té molt de sentit" esperar-se més i ha assenyalat la importància que totes les formacions donin suport a la mesura.