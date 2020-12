La vacuna arribarà a Espanya a 50 punts secrets i es començarà a administrar entre el 27 i el 29 de desembre

Les vacunes de Pfizer arribaran a Espanya amb caixes de 5.000 dosis que es distribuiran inicialment a 50 punts, que seran secrets fins a l'últim moment per evitar boicots o robatoris, i es començarà a administrar entre el 27 i el 29 de desembre. La idea és que totes les comunitats autònomes comencin a vacunar al mateix temps. De fet, la Unió Europea s'ha compromès a intentar començar alhora la vacunació, tal com ha anunciat aquest dijous la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Així ho expliquen fonts del ministeri de Sanitat, que subratllen que el repartiment inicial no es farà per criteris poblacionals totals de les comunitats, sinó en funció de les persones en residències, dependents i personal sociosanitari en aquests centres, els establerts al grup de vacunació prioritari.

Des del ministeri defensen que és "realista" l'objectiu de vacunar 2,5 milions de persones durant el primer trimestre que s'ha marcat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però rebaixen la previsió de Salvador Illa que Espanya ja podria haver arribat a la immunitat de grup, amb un 70% de la població vacunada, al final de l'estiu. Ara l'equip de Sanitat es fixa un 60% per a finals d'agost.

Sanitat assumeix que hi haurà efectes adversos però demana, per sobre de tot, "serenitat" a la població. Recorda que el primer col·lectiu a rebre la vacuna serà la població envellida, amb moltes altres patologies que a priori es poden confondre amb efectes secundaris. "La vacuna no cura de la resta. Quan algú es vacuna pot tenir artrosi, infarts, ictus, hipertensió... que també tindria sense vacuna. En l'estat d'ansietat que hi ha, molta gent pot creure que serà per la vacuna. Però cal serenitat per identificar una coincidència personal i una relació causal", detalla el ministeri. Sigui com sigui, encara hi ha dubtes sobre els efectes que pot tenir sobre la població immunodeprimida –que no participa en els assajos clínics– i també sobre persones amb al·lèrgies, després que el Regne Unit recomanés no vacunar-les.

Caldrà esperar a la fitxa tècnica final que aprovi l'Agència Europea del Medicament previsiblement dimecres vinent, després que hagi avançat l'anàlisi de la vacuna de Pfizer al 21 de desembre. Segons el ministeri, ara mateix no hi ha cap senyal de contraindicació, però es podria establir que les persones amb aquestes patologies rebessin la vacuna amb totes les garanties en un espai que estigui preparat per si hi ha un xoc anafilàctic.

La importància de garantir-ne la segona dosi

Pfizer serà l'encarregada de distribuir les dosis. La farmacèutica ha assegurat que ho té tot a punt per repartir-les en poques hores, si cal, als llocs acordats. Serà a través d'unes caixes protegides amb porexpan i que tenen a l'interior el que es coneix com a neu carbònica per mantenir les dosis a 80 graus sota zero. Per administrar-la s'ha de descongelar i posteriorment barrejar-la amb un dissolvent fins a unes dosis de 0,3 ml. Però abans d'aquest procediment la vacuna pot aguantar fins a cinc dies només a la nevera. El ministeri de Sanitat creu que no caldran d'entrada els ultracongeladors –tot i que Catalunya ja en té quatre al Banc de Sang i Teixits de Barcelona–, perquè se subministraran les dosis a mesura que vagin arribant.

El que serà molt important és poder garantir la segona dosi al cap d'aproximadament 21 dies. Les mateixes fonts detallen que no és imprescindible que sigui exactament tres setmanes després, sinó que es podria allargar a 30 o fins i tot 40 dies, però això podria fer que la persona perdés la immunització aquells dies. Amb tot, no produiria una alteració dels efectes finals. També assenyalen que no hi ha cap contraindicació establerta perquè les persones que ja han passat el coronavirus i tenen anticossos rebin la vacuna. És més, subratllen que és una garantia perquè no es tornin a contagiar.