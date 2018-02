Creen el primer conte amb imatges audiodescrites per a persones cegues

Fer 100% accessible els llibres o les revistes per a les persones cegues o amb una baixa visió. Aquest és l'objectiu d' Amb ulls de gos, el primer audioconte editat en català, castellà i anglès amb imatges audioescrites que ha creat l'associació El Món de prop, que treballa en la creació de nous materials pedagògics de prevenció i sensibilització vers la discapacitat visual. El conte no té text i mostra en blanc i negre escenes quotidianes d'espais de Barcelona, com ara un mercat, la passarel·la del Maremagnum o un autobús, amb personatges imaginaris com ara una noia o alguns animals, que estan dibuixats en color. Tot plegat va acompanyat d'una narració de la història, a càrrec de l'actriu Núria Casas, i d'una narració de les imatges i situacions que es contemplen en l'escena, a càrrec de l'audiodescriptor Llorenç Blasi. Una combinació que permet a les persones amb diversitat visual gaudir plenament de la història i de tots els petits detalls de les imatges del llibre.

"Hem creat un conte que permet l'accés a tothom d'una manera global i que es pot gaudir en la seva totalitat a cada pàgina", ha explicat la pedagoga i creadora del projecte, Olga Martínez, en la presentació del llibre que s'ha fet aquest divendres a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). "El contes sense imatges audiodescrites són, per a les persones amb diversitat visual, com quan la gent visita una obra d'art a un museu i li falta informació addicional per entendre-la", ha dit Martínez, destacant el caràcter pioner del llibre. En aquest sentit, la pedagoga ha explicat que les persones cegues de naixement potser no necessiten aquests recursos però que sí que són necessaris per a les que tenen baixa visió. "Si has nascut amb visió i has deixat de veure, trobes a faltar els petits detalls del dia a dia", ha afegit. El conte mostra les escenes de la vida quotidiana des de la visió de l'Atlas, un gos pigall que acompanya a tot arreu el seu amo.

Accés igualitari a les lectures

Els impulsors d'aquest projecte posen el conte com a exemple i referència perquè en un futur els suports visuals i audiovisuals posin la informació addicional i contextual de les històries a disposició de les persones amb diversitat visual, cosa que, per ara, no es té en compte. "Actualment, una persona amb diversitat visual no té accés a tots els continguts on el suport de la imatge té un pes específic molt important com, per exemple, en els còmics o les revistes", ha explicat Blasi. "És necessari que hi hagi una narració de les imatges perquè el lector pugui entendre al 100% el fil conductor", ha afegit.

D'aquesta manera, el conte mostra en paraules l'atmosfera, les expressions dels personatges, les sensacions i els colors, característiques que són inapreciables en una simple narració de la història. L'associació impulsora ha fet una tirada de 200 exemplars del llibre que es poden comprar fent una aportació de 30 euros a l'entitat. A més, serà distribuït a escoles de Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Barcelona on l'entitat dur a terme activitats pedagògiques i de sensibilització. El conte ve acompanyat d'un pen drive amb els àudios, mentre que les narracions i el text de la història per a sords està disponible a internet.