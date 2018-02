Créixer en espais verds té beneficis sobre el desenvolupament del cervell

No és el mateix créixer envoltat d'espais verds o fer-ho entre edificis. Tampoc és el mateix per al desenvolupament del cervell. Els nens i les nenes que s'han criat en llars envoltades de més espais verds tendeixen a presentar més volums de matèria blanca i grisa en certes àrees del seu cervell. Aquestes diferències estan associades amb efectes beneficiosos sobre la funció cognitiva. És a dir, tenen una millor memòria de treball i una menor falta d'atenció.

Així ho conclou un estudi realitzat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària 'La Caixa', en col·laboració amb l'Hospital del Mar i la Universitat de Califòrnia (UCLA). En l'investigació, que ha sigut publicada per la revista Environment Health Perspectives, es van estudiar 253 escolars de Barcelona. Es va mesurar la seva exposició al llarg de la vida a espais verds a la zona residencial utilitzant imatges per satèl·lit de totes les adreces dels participants des del seu naixement fins el moment de l'estudi. L'anatomia del cervell es va examinar per mitjà d'imatges per ressonància magnètica tridimensional d'alta resolució. La memòria de treball i la manca d'atenció es van avaluar amb tests per ordinador.

"Les nostres troballes suggereixen que l'exposició a espais verds de forma primerenca a la vida podria resultar en canvis estructurals beneficiosos en el cervell", assegura Payam Dadvand, investigador d'ISGlobal i autor principal de l'estudi, que és el primer que avalua l'associació entre l'exposició a llarg termini als espais verds i l'estructura del cervell.