Crema una granja a Alcanar i moren els 10.000 pollets que hi havia a l'interior

Aquesta nit s'ha cremat a Alcanar una granja i hi han mort els 10.000 pollets que hi havia dins. La nau, de 1.000 metres quadrats, ha quedat totalment afectada. Set dotacions dels Bombers s'han activat per apagar el foc.

L'avís és de les 00.17 h i l'actuació no ha arribat a les dues hores de durada. El foc estava controlat a la 1.22 h. La granja està situada a la partida Mig Camí del terme municipal.