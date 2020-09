Ni un control policial però molta indignació al barri madrileny d'Usera: "Ens volen en guetos"

Des dels anys 70 que el riu Manzanares separa dos Madrids. La construcció de la M-30, la primera ronda circular de la capital espanyola, va suposar un mur de separació entre un centre cada cop més pròsper i un sud cada cop més empobrit. La inauguració fa una dècada de Madrid Río, un ampli parc per soterrar la M-30 ple de ponts de vianants, va permetre que dues parts de la ciutat es donessin de nou la mà. Però des d'avui, amb l'entrada en vigor de les noves restriccions pel coronavirus, el Manzanares s'ha tornat a erigir en una frontera per als veïns del sud de Madrid. A la dreta, zones enjardinades sense cap tipus de limitació. A l'esquerra, parcs infantils precintats.

651x366 Un operari de l'ajuntament precinta un parc a la Plaça Elíptica de Madrid. / M.F.F. Un operari de l'ajuntament precinta un parc a la Plaça Elíptica de Madrid. / M.F.F.

Si no fos per aquest petit detall, ningú sabria a cop de vista que Usera és un dels sis districtes confinats de la ciutat de Madrid. Al carrer atrafegat que uneix el riu amb la plaça Elíptica, un eix important de comunicacions al sud de la capital, no hi ha cap tipus de control policial ni cartell informatiu. Ni en l'entrada ni en la sortida, ni tampoc als metros del voltant. Els veïns viuen amb indignació, però sobretot desinformació i resignació la limitació d'entrades i sortides, així com el toc de queda de bars i restaurants a les 22 hores. Una àmplia manifestació va canalitzar ahir diumenge el malestar de part de la població a crits d'"Ayuso dimissió" i "no al confinament segregador".

651x366 Protesta diumenge a Usera en contra de les mesures d'Ayuso. / EFE Protesta diumenge a Usera en contra de les mesures d'Ayuso. / EFE

"No en tenim ni idea de per on podem circular", diu enfadat l'Ángel Alonso mentre passeja el gos a tocar de la plaça Elíptica. Casa seva està en una zona d'incidència de fins a 1.324 casos de coronavirus per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies i a la seva família ja en té cinc. La seva tia, de 92 anys, acaba de rebre l'alta de l'Hospital 12 de Octubre i assegura que n'ha sortit gràcies a tenir-hi contactes, perquè no hi havia manera que l'atenguessin. Ell va tardar fins a vuit dies a tenir els resultats per tenir-hi un contacte estret. Als 60 anys està a l'atur i viu de llogar habitacions mentre es prepara per viure "anys molt durs".

La rotonda dels contrastos

El desconcert per les mesures aplicades es palpa de ple a la plaça Elíptica. En un costat, a tocar d'Usera, un operari precinta per segon cop un parc infantil. Ho fa a contracor, admet. A l'altra banda, on ja no imperen les restriccions, desenes de persones s'amunteguen davant del bar Yakarta, un clàssic del barri. Cada matí, des de primera hora, capatassos de tot tipus d'obres i reformes però també del món agrícola recullen immigrants –la majoria de l'Amèrica Llatina– acabats d'arribar a la capital espanyola i sense papers. Se'ls emporten i els paguen amb negre el que sigui l'obra i servei del dia.

Avui hi ha molt poc moviment. L'Ángelo, que va arribar fa just un any del Perú quan acabava de complir la majoria d'edat, ho atribueix al canvi de temps. No en té ni idea d'en què consisteixen les noves mesures de la Comunitat de Madrid. Ha sentit alguna cosa de confinaments, però en veure que la gent sortia al carrer ha pensat que no era res similar al març. Tampoc sap que hauria de portar una carta al damunt per entrar en altres barris.

Arriben dos cotxes de la Policia Nacional i s'instal·len a la rotonda de la plaça Elíptica. Però ningú baixa a informar els vehicles ni vianants. Tres taxistes certifiquen que tampoc s'han trobat cap control. "Això serà impossible de complir", asseguren. El metro circulava a primera hora com sempre: carregat de persones que van del sud al nord de Madrid a treballar.

Illes de cases sense restriccions

"Em sembla tot tan absurd. Ens volen en guetos", denuncia la Mercedes, de 22 anys, i que ara començarà a estudiar Treball Social. Amb un grup d'amics els fastigueja que els hagin tancat l'únic camp de futbol gratuït de la zona. Però a la seva zona sanitària, la d'Antonio Leyva, no li ha tocat per poc. Si el llindar que va posar la Comunitat per confinar va ser una incidència de 1.000 casos, ells estan a 979 però envoltats de zones amb restriccions. Ho atribueix al fet que hi ha l'única bossa de votants del PP d'Usera. Si el PSOE hi va guanyar les últimes autonòmiques amb més d'un 30% dels vots, en aquest cas els populars van obtenir la majoria amb un 28,4%.

La Rosita, en canvi, està contenta del tancament dels parcs. Regenta una fleca amb productes colombians a tocar del parc Olof Palme d'Usera i certifica que cada dia s'hi ajunten nombrosos grups de gent a menjar i beure sense mascareta. Les restriccions no les entén i posa d'exemple que la comunitat xinesa, que representa el 7% de la població d'Usera –un dels barris més multiculturals de Madrid amb un 22% de població estrangera–, no ha abaixat aquest cop la persiana com sí que va fer al març sense esperar l'estat d'alarma.