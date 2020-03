Cues als comerços, persianes avall als bars

Un dissabte d'activitat atípica als carrers de Barcelona. Al barri de Gràcia, força persianes de bars i cafeteries estan abaixades (o a mig abaixar) aquest matí, però una munió de gent ja omple el Mercat de la Llibertat i els supermercats del voltant per omplir el rebost ja des de primera hora. "No són ni les 12 i ja no em queda mongeta tendra, m'havies d'haver trucat", es lamenta una paradista quan una clienta habitual hi troba a faltar aquesta verdura. "A veure com anirem dilluns de gènere", afegeix mentre mira una exposició més buida que la d'altres dies.

A fora, alguns vianants van amb mascareta, d'altres fins i tot han optat per guants de plàstic, però són una minoria. La majoria simplement han avançat l'hora de sortir a comprar d'un dissabte habitual. Sense la cafeteria oberta, un cop acabin aniran directament a casa, comenten un matrimoni que tot just surt del mercat.

651x366 Persones fent cua a les portes d'un supermercat a Sants / MANOLO GARCIA Persones fent cua a les portes d'un supermercat a Sants / MANOLO GARCIA

Als comerços de l'entorn del mercat, més petits, s'hi poden veure fileres de persones esperant pacientment a la porta el torn per entrar a comprar. Tots mantenen la distància d'un metre tal com ha prescrit el Govern per prevenir contagis per coronavirus. En un establiment de venda de iogurts i formatges hi ha quatre compradors a dins i una desena a fora, tot i que algun despistat entra sense adonar-se'n i de seguida és frenat per la botiguera, que el fa posar a la cua.

651x366 Un centre comercial amb la zona de restauració tancada aquest matí / XAVIER BERTRAL Un centre comercial amb la zona de restauració tancada aquest matí / XAVIER BERTRAL

"Avui tinc més o menys la feina d'un dia normal, potser una mica més perquè la gent està nerviosa i compra més", comenta el Xavi al seu establiment d'aliments. "Crec que alguns productes se'ls acabaran caducant a casa", diu. I avisa que s'ha de conservar l'humor.

La situació es repeteix en uns altres barris de la ciutat. A Sants, un supermercat també dosifica l'accés de compradors per evitar aglomeracions. A la porta, una treballadora reparteix entre els clients que ho vulguin guants de plàstic transparents com els que hi ha a la secció de fruiteria d'alguns grans establiments.

🔴🔴 Apel·lem la responsabilitat de la ciutadania per evitar aglomeracions en establiments que poden provocar un problema d'ordre públic. L'abastiment de productes està garantit. Realitzeu les compres amb normalitat #coronavirus pic.twitter.com/TNjOQMndgQ — Mossos (@mossos) March 14, 2020

Malgrat les cues i les compres més elevades que en un dissabte normal, la patronal de la gran distribució a Catalunya -on hi ha representades les grans cadenes de supermercats- ha insistit que el subministrament d'aliments a Catalunya està garantit. De fet, els comerços d'alimentació no estan afectats pel tancament que sí que s'ha dictat per altres tipus d'establiments com la restauració.

Els Mossos d'Esquadra també han fet una crida a la ciutadania a evitar aglomeracions als comerços que poden causar un problema d'ordre públic.

Al barri de Sant Antoni alguns bars tenen la persiana mig oberta mentre a dins treballen en tasques de neteja abans del tancament definitiu durant uns dies encara indeterminats. En alguns casos hi ha qui vol provar sort malgrat la restricció i mira d'atendre alguns (pocs) clients.

315x261 Un senyora amb mascareta i el carretó d'anar a comprar / MANOLO GARCIA Un senyora amb mascareta i el carretó d'anar a comprar / MANOLO GARCIA

Els Mossos forcen tancaments

En els casos en què els propietaris han decidit obrir tot i l'ordre del Govern, és la policia qui actua des de primera hora del matí. Els Mossos d'Esquadra han fet tancar cafeteries, bars i restaurants en uns quants llocs del país. Les policies locals també instaven molts locals a abaixar persianes.

Aquesta nit els Mossos d'Esquadra han fet tancar 322 locals d'oci nocturn després que el Govern hi obligués per contenir la propagació del coronavirus. Les actuacions s'han concentrat sobretot a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana, però no a Barcelona. Així, a la capital catalana no hi ha hagut cap actuació, ni tampoc a les comarques centrals. A la regió policial gironina s'han tancat 122 locals; a la regió metropolitana sud, 120, i a la nord, 25 més. També s'han registrat 32 actuacions a Ponent, 11 al Pirineu Occidental, 10 al Camp de Tarragona i 2 a la regió policial de les Terres de l'Ebre.