Araceli, de 96 anys, primera persona en rebre la vacuna a l'Estat

"A veure si podem aconseguir que aquest virus se'n vagi. L'important és que tothom estigui bé". Amb aquest missatge l'Araceli, de 96 anys, s'ha convertit en la primera persona a l'Estat en rebre la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Ha estat en la residència pública Los Olmos de Guadalajara, Castella-La Manxa, la ciutat on van arribar ahir dissabte les primeres dosis comprades conjuntament amb la Unió Europea. "Tant de bo puguem vacunar a tota la població", augurava l'Araceli després de rebre la primera dosi per part d'una sanitària. Més que la punxada, el que l'ha neguitejat més ha estat l'atenció mediàtica, però com deia la Mònica, la primera sanitària vacunada a l'Estat, ho han fet per donar exemple i "animar a la majoria de la gent" a posar-se-la perquè "ha mort molta gent".

Les dosis de Pfizer van arribar ahir dissabte puntualment a l'Estat en un camió provinents d'Alemanya fins a aquesta ciutat de Castella-La Manxa, que es va fer servir de base per repartir-les a totes les comunitats autònomes per començar de forma simultània aquest diumenge la vacunació.

A partir d'ara, està previst que Espanya rebi un carregament de 350.000 dosis cada setmana, d'acord amb el repartiment per població que ha fet la Unió Europea. La previsió del ministeri de Sanitat és que en 12 setmanes es completi la immunització de 2,29 milions de persones. Es tracta de les que viuen en residències de la gent gran, els seus treballadors i també les persones dependents institucionalitzades. No rebran només una dosi, sinó que la vacuna de Pfizer està pensada per completar la immunització al cap de les tres setmanes.

El ministeri de Sanitat ja ha advertit que segurament hi haurà efectes secundaris, però ho ha emmarcat dins de la normalitat. Tant l'Araceli com la Mónica s'han esperat durant 15 minuts després de rebre la vacuna per veure si tenien una reacció adversa però no han notat res en especial.

A Catalunya administra la primera vacuna a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet. Aquest cap de setmana la Generalitat ha rebut 1.595 dosis.