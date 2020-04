EN DIRECTE: Illa assegura que s'ha arribat al pic i fixa l'objectiu de doblegar la corba aquesta setmana

L'endemà d'una tensa reunió de Pedro Sánchez amb els presidents autonòmics, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, es reunirà aquesta tarda per videoconferència amb els consellers de Salut de les comunitats. "Traslladarem el mateix que va traslladar el president. La idea central és que el govern espanyol vol reforçar la coordinació amb les comunitats autònomes", ha afirmat Illa en roda de premsa des de la Moncloa, coincidint amb l'arrencada de la cinquena setmana d'estat d'alarma. El ministre ha volgut posar en context les noves xifres de contagis i ha assegurat que Espanya es troba al pic, i que l'objectiu d'aquesta setmana és doblegar la corba.

La novetat d'aquest dilluns és que alguns sectors econòmics es reincorporen a la feina. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, també ha comparegut per valorar el desenvolupament de la jornada, marcada pel repartiment de mascaretes al transport públic a les comunitats autònomes que no tenen festiu el Dilluns de Pasqua. Marlaska ha assegurat que no s'ha produït cap "incident ressanyable", que el trànsit ha estat "escàs i raonable" que aquest dimarts continuaran les entregues. El titular d'Interior ha informat que s'han establert 1.500 punts de repartiment amb 4.500 efectius de policia estatal, autonòmiques, municipals i voluntaris de la Creu Roja i Protecció Civil. Dimarts s'incrementaran a 6.000 els efectius, amb més de 2.000 punts.

Els periodistes han insistit sobre la mortalitat a les residències de gent gran, on les dades són confuses i no es comptabilitzen amb el mateix criteri totes les víctimes mortals. Illa ha asseverat que s'ha demanat a les comunitats autònomes "informació addicional" i ha subratllat la "prioritat i sensibilitat" del govern espanyol amb aquestes espais. Tampoc ha aportat llum el ministre de Sanitat en relació a l'arrencada de l'enquesta de seroprevalença a unes 60.000 famílies -començarà els "pròxims dies", ha apuntat-, ni tampoc sobre els tests de diagnòstic ràpid. Sobre aquesta qüestió ha reiterat que s'han començat a fer en hospitals i residències de gent gran per fer cribatge.