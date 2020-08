Simón avisa que l'increment de la transmissió comunitària "no pot relaxar la població"

"L'evolució de l'epidèmia és relativament estable a nivell nacional", ha assegurat el director del Centre de Coordinació d'Alertes Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, aquest dilluns a la tarda. Tanmateix, no ha tardat gaires minuts en reconèixer que el mes d'agost li deixa una sensació "agredolça" i que hi ha zones, com Barcelona o Madrid, amb un "important increment de la transmissió". Al conjunt de l'Estat, els contagis segueixen augmentant i segons el ministeri de Sanitat s'han diagnosticat 2.489 casos nous de coronavirus les últimes 24 hores a tot el territori. A més, des de divendres, últim dia en què es van actualitzar les dades, s'han registrat 23.572 casos més.

Simón ha detallat que la incidència de contagi segueix augmentant entre la població jove, en comparació amb fa uns mesos, un fet que ha reconegut que "suscita interès a les portes del curs escolar". L'epidemiòleg ha explicat que entre els menors de 20 anys i, en concret, els infants en edat escolar, des d'infantil fins a batxillerat, han registrat un augment "relativament alt" de la incidència. Tanmateix, Simón ha insistit en què la gran majoria són "asimptomàtics" i tenen un nivell d'hospitalització per sota del 4%. Amb tot, Simón ha recordat que caldrà "treballar amb els infants" perquè "la transmissió no es converteixi en un risc real" a les escoles.

Pel que fa a les comunitats, Madrid és la regió que notifica més casos (554), un 20% dels contagis diagnosticats l'últim dia, seguida del País Basc (394). L'epidemiòleg ha assegurat que Espanya es troba ara mateix en una situació "similar" a la de França i que "l'augment de casos és per l'augment de la capacitat de diagnòstic". De fet, aquest dilluns el ministeri ha informat que la capacitat de les comunitats per fer proves PCR ha augmentat un 10% l'última setmana, sumant entre els dies 21 i 27 d'agost 566.594 proves més.

Amb tot, les hospitalitzacions també creixen i en aquests moments hi ha 6.957 persones ingressades per covid-19. Simón ha insistit en què la situació "és molt diferent a la del mes de març", tot i que ha matisat que a Madrid les hospitalitzacions estan augmentant "exponencialment", amb "una ocupació hospitalària del 16%", quan a la mitjana de l'Estat és del 6%, ha assegurat l'epidemiòleg. Per altra banda, els pacients actuals ingressats en unitats de cures intensives són 846. Pel que fa a les defuncions, el ministeri registra 83 morts més per coronavirus des del divendres i, segons les dades oficials, ja són 29.094 les persones que han mort des de l'inici de la pandèmia a Espanya. En aquest sentit, Simón ha recordat que "la mitjana d'edat de les defuncions està per sobre dels 85 anys".

L'epidemiòleg ha alertat que hi ha "zones on el control no és fàcil", fent referència a Madrid i Barcelona, fruit de la mobilitat, i que "l'increment de la transmissió comunitària no ens pot deixar dormir tranquils".