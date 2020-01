Declarat l’episodi per alta contaminació

Tot Catalunya està en alerta per l’alta contaminació de partícules PM10. El departament de Territori i Sostenibilitat va decidir declarar ahir la situació d’episodi després de detectar alts nivells d’aquestes partícules registrats per diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i davant la previsió que la intrusió de pols sahariana que els està provocant persisteixi en els pròxims dies. Tot i que aquesta situació no comporta restriccions per al trànsit, des del Govern es recomana reduir al màxim els desplaçaments amb vehicle privat i moderar l’activitat física a l’aire lliure, sobretot la de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars.

Dijous ja es va activar un avís preventiu als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric i divendres l’avís es va estendre a la resta de Catalunya. Segons dades del Govern, divendres es van produir 22superacions del valor límit diari (50 micrograms per metre cúbic) de PM10 en estacions de la zona de protecció especial de la conurbació de Barcelona, així com en diferents punts de la resta de Catalunya. L’episodi d’alta contaminació suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit, informar la població perquè utilitzi els transports públics si s’ha de desplaçar, emetre consells generals i instar les activitats cimenteres a reduir les emissions i els municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.

També s’aconsella regular la climatització de les llars i limitar la crema de rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

Entre els municipis que ja han reaccionat hi ha Barcelona. L’Ajuntament ha activat el protocol d’actuació previst en situacions d’aquests tipus, que recull mesures com el reg de parcs i places no asfaltats o suprimir l’ús de bufadors. L’Ajuntament de València també ha activat el protocol després de detectar nivells alts de partícules PM10.