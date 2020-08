Desallotgen una nau ocupada de Sant Joan Despí després d'una manifestació contra la inseguretat

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han desallotjat aquest dimecres al matí una nau industrial ocupada a Sant Joan Despí (Baix Llobregat). El desallotjament s'ha produït després que un grup de persones es mobilitzés ahir al vespre en contra del col·lectiu que ocupava una oficina bancària abandonada, pròxima a la nau que s'ha desallotjat. Els manifestants atribuïen als ocupes un augment de la inseguretat i dels robatoris. Arran de la pressió, les tres persones que hi havia a l'entitat financera en van marxar amb un cordó dels Mossos que mantenia els concentrats a distància. Els agents van detenir dos manifestants per resistència a l'autoritat i desobediència.

Pel que fa a aquest matí, s'han desallotjat una vintena de persones que ocupaven una nau industrial abandonada al carrer del Gran Capità de Sant Joan Despí des de feia uns mesos. Les persones que hi havia a la nau podrien tenir relació amb els de l'oficina bancària, segons els Mossos. Els últims dies ja hi havia hagut una pressió veïnal contra els ocupes de la nau i l'entitat financera que havia anat a l'alça. La protesta d'ahir al vespre va ser la més pujada de to, expliquen des de la policia catalana. En aquest sentit, els Mossos precisen que els manifestants "més reivindicatius" a les concentracions no han sigut veïns de barri, sinó persones que han aprofitat per sumar-se a les convocatòries.

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha explicat que el desallotjament de la nau s'ha fet per ordre del jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona. La intenció del consistori és poder fer unes obres de rehabilitació a la nau industrial amb la conformitat de la propietat. Segons l'alcalde de la localitat, Antoni Poveda, el govern municipal feia dos mesos que treballava amb els amos de la nau i el jutjat per buscar una solució a l'ocupació i n'havia informat els veïns. En aquesta línia, els Mossos expressen que la nau no havia sigut un punt d'interès delinqüencial ni un espai on es podien guardar objectes robats, encara que alguns dels desallotjats tenen antecedents per robatoris.

L'Ajuntament nega més inseguretat

Poveda ha lamentat que "a banda dels veïns que estaven preocupats per la situació del barri, s'hagin afegit a les protestes persones que no són de Sant Joan Despí amb una clara actitud populista i provocadora". En la manifestació d'ahir al vespre van haver d'intervenir els agents antidisturbis de l'àrea regional de recursos operatius (ARRO). De fet, l'alcalde ha negat que s'hagi produït un repunt de la delinqüència al municipi. Segons l'Ajuntament, amb les últimes dades de delictes no hi ha hagut més denúncies per robatoris. Ara el consistori ha confiat que la desocupació serveixi per "garantir la bona convivència al barri".

La pressió veïnal que s'ha vist a Sant Joan Despí és similar als conflictes que s'han viscut les últimes setmanes en altres municipis catalans on la percepció d'inseguretat ha tensat la convivència. A Premià de Mar, Mataró, Llançà i al barri de la Trinitat Vella de Barcelona, per posar quatre exemples, alguns veïns s'han organitzat per plantar cara al col·lectiu al qual atribueixen la delinqüència i s'han assenyalat joves immigrants.