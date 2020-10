Desnonen una família amb tres menors a Ciutat Meridiana una hora abans del toc de queda

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar aquest dijous quan estava a punt de començar el toc de queda nocturn una família amb tres menors a càrrec, un dels quals lactant, al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona. La família vivia en un pis del carrer dels Rasos de Peguera que era propietat d'una entitat financera. La dona va arribar al seu habitatge, on feia dos anys que vivia, a la una del migdia i es va trobar el pany canviat. Va buscar assessorament amb els veïns del barri i finalment va decidir tornar a entrar al seu immoble. En fer-ho va saltar l'alarma que s'havia instal·lat.

A dos quarts de sis de la tarda, els Mossos i el personal de l'empresa de seguretat es van personar al pis per tornar a fer efectiu el desnonament. La dona va quedar-se a l'interior de l'habitatge, fins que els cossos policials van amenaçar de tirar la porta a terra. "Els nens estaven plorant perquè estaven colpejant la porta com si fossin criminals, hi havia una criatura de tres mesos", denuncia el president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo, que lamenta que ningú va avisar del desnonament, ni l'advocat d'ofici de la família ni tampoc els jutjats ho van fer arribar a la família. Per aquest motiu, aquest matí la dona s'ha personat als jutjats per presentar una denúncia.

Així fan fora de casa seva a una família amb tres nens els mossos de Samper. A un dels barris amb més afectació de Covid. En mig d'una crisis sanitària i social. I sense deixar fer fotos a la premsa. Això és el que no volen que veiem. pic.twitter.com/ZiG4gW2K0j — Lorena #NouBarris 📸 🇦🇲 (@Occat93) October 29, 2020

Alguns veïns van intentar evitar el desnonament col·locant-se a la porta de l'habitatge, però els Mossos els van encapsular, els van apartar de la porta i van aconseguir accedir al domicili. Finalment, la dona va obrir la porta i els Mossos d'Esquadra la van acompanyar juntament amb els serveis socials al CUESB, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, cap a les 20.30 del vespre, just abans que comencés el toc de queda.

El desnonament arribava només unes hores després que el Govern anunciés que ha decidit limitar els desnonaments durant l'estat d'alarma a través d'un decret llei. "Les paraules dels polítics no valen res, estan dient que estiguem confinats a casa i els llencen al carrer, sense poder agafar les seves pertinences, abans del toc de queda", explica Bravo.

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha assegurat a SER Catalunya que hi va haver una reocupació del pis per part de la família i que, al tractar-se d'un "delicte flagrant" el cos policial va haver d'actuar per "restituir la propietat". "Als Mossos no ens agrada fer aquests desnonaments, treure de casa una família amb tres nens, però vivim en un estat de dret. Em dol que es posi el focus en el cos dels Mossos, hi ha un circuit social", ha argumentat Sallent.

Una segona ordre judicial

El col·lectiu Irídia s'ha mostrat molt crític amb l'actuació policial. L'advocat Andrés García Berrio creu que l'actuació dels Mossos de la tarda "no estava coberta per cap ordre judicial" i els agents haurien d'haver portat el cas al jutjat per obtenir una nova ordre per entrar al domicili. "Per entrar-hi hauria d'haver-hi un delicte greu, i el d'usurpació és un delicte menor. Entenem que, des del punt de vista legal, l'actuació és discutible, és poc garantista", diu García Berrio, que, a més, remarca que tot això es va fer sense tenir en compte els "drets dels infants", un dret "superior", que no va respectar-se i els menors van haver de sortir del domicili on vivien des de fa dos anys a pocs minuts del toc de queda. Tot, en temps de pandèmia, quan s'està demanant a la gent que no estigui al carrer.

En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha afirmat a TV3 que és "inadmissible i intolerable" que s'estiguin produint desnonaments en temps de pandèmia. "És una vergonya que en plena crisi sanitària es penalitzi els més vulnerables. S'han d'aturar, ja, tots els desnonaments", ha afirmat l'alcaldessa. L'Ajuntament ha explicat que no tenia cap notificació de l'execució del desnonament i que va acompanyar la família al CUESB, així com està parlant amb la propietat de l'edifici perquè la família pugui recuperar els seus efectes personals.

En la primera onada, al mes de març, es va anunciar l'aturada dels desnonaments a Barcelona i a tot Catalunya. L'emergència sanitària va comportar que els jutjats decidissin aturar "totes les actuacions judicials que no siguin urgents", i això incloïa també els desnonaments previstos mentre es mantingués la situació d'excepcionalitat. Al setembre, però, amb la tornada a la nova normalitat, Barcelona va tornar a superar els 80 desnonaments setmanals després del parèntesi del covid-19.