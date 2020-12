Desallotgen quatre famílies amb menors en un bloc al districte de Sants a Barcelona

Els moviments en defensa del dret a l'habitatge s'han organitzat aquest matí per intentar evitar el desallotjament de quatre famílies vulnerables que viuen al conegut com a bloc Gayarre, al barri de Sants de Barcelona. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha anat aquest matí fins a l'edifici, on actualment viuen menors i fins i tot un nadó de deu mesos. Malgrat la mobilització veïnal d'unes 150 persones, el desallotjament s'ha executat i les famílies estan pendents d'algun recurs habitacional que els garanteixi un sostre.

A les 9.15, fins a deu furgonetes dels Mossos d'Esquadra han arribat al carrer i han acordonat el portal per separar els manifestants que intentaven evitar el desnonament. A les 10 la comitiva judicial ja era dins el bloc per començar el llançament, i a les 13 els ocupants ja eren al carrer, carregats de maletes i sense cap lloc per anar. De fet, un d'ells s'ha encarat a la policia: "Teniu fills, vosaltres?", els preguntava. La Dina, una veïna del barri, també condemnava els fets: "Al meu bloc també hi ha uns ocupes i són molt bona gent. No tots els veïns pensen com jo, i no els parlen, però hem d'entendre que són persones que no ho farien si no fos l'última alternativa".

651x366 Una de les famílies sortint del bloc un cop ja desallotjats / BRUNA CASAS Una de les famílies sortint del bloc un cop ja desallotjats / BRUNA CASAS

Pocs minuts després del desnonament el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha visitat els afectats per oferir-los una pensió al Clot per passar les pròximes nits. Els ocupants no han acceptat l'oferta de l'Ajuntament al·legant que amb tantes criatures no podien compartir cuina i zones comunes amb altres persones. "Jo soc al· lèrgica, recentment m'han operat del maluc, no puc compartir espais. Abans planto una tenda i em quedo al carrer. Això no és un sostre digne", ha replicat l'Angélica pocs minuts després de ser desnonada. Els desallotjats també argumentaven que els seus fills estaven escolaritzats en un centre que queda a 30 metres del pis on vivien, i que no podien anar cada dia des del Clot fins a Sants per portar-los a l'escola. Finalment, després d'unes hores de negociacions, les famílies han sigut reallotjades en establiments privats del mateix barri de Sants, i les despeses seran cobertes pels serveis socials. Concretament, des del Grup d'Habitatge de Sants informen que se'ls ha trobat un sostre temporal en un aparthotel i en una residència d'estudiants de la zona.



Discrepàncies institucionals

Hores abans d'acostar-se al lloc dels fets Marc Serra ha criticat en una piulada que aquesta sigui la resposta del departament d'Interior i que el desallotjament s'hagi fet en "plena pandèmia i sense avisar els serveis socials" municipals. Serra recorda que van enviar una carta a la propietat oferint-se a garantir el pagament d'un lloguer social per a les famílies i evitar que se les fes fora amb un desnonament amb data oberta, com estava previst.

Aquest és el dispositiu q ha ordenat @miquel_samper per desallotjar 4 famílies vulnerables a Sants. En plena pandèmia i sense avisar prèviament ni a Serveis Socials.



Quantes famílies més shan de quedar a carrer pq es suspenguin TOTS els desnonaments? @abalosmeco @sanchezcastejon pic.twitter.com/eF63uc7Zuo — Marc Serra Solé (@MarcSerraSole) December 15, 2020

La crítica ha rebut la resposta del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que també a través de Twitter ha respost a Serra que l'Ajuntament tenia coneixement de la situació i podria haver trobat una solució per a les famílies abans.

Aquest tema és massa greu per fer-ne demagògia, però em veig obligat a respondre davant la interpel·lació d'un càrrec públic. L'Ajuntament tenia coneixement del desnonament i NO serveix que actuï per trobar una solució d'urgència amb fets ja consumats. Caldria haver-ho fet abans https://t.co/EqPBEk3kGb — Miquel Sàmper (@miquel_samper) December 15, 2020

Les famílies vivien al bloc del número 42 del carrer Gayarre des del mes de febrer del 2019. Tres tenen infants i al quart pis ocupat hi havia una dona amb un 60% de discapacitat diagnosticada. Segons el regidor, actualment s'estan tramitant les sol·licituds a la Taula d'Emergència Social perquè es puguin reallotjar en un pis públic amb lloguer social. Un dels quatre casos, de fet, ja té resposta positiva i ara s'estan estudiant les altres tres sol·licituds. A la carta que van adreçar a la propietat expressaven la voluntat de les famílies de pagar quotes de lloguer social i que el mateix consistori garantiria aquests pagaments.

Segon intent de desnonament

Les famílies fa un any van ocupar aquest edifici buit des del 2017 i que és propietat de la immobiliària Bardon Services, que s'ha negat a negociar amb l'Ajuntament. El mes de maig de l'any passat ja hi havia conflictes entre ocupants i propietat. Llavors Bardon Services va contractar l'empresa Desokupa, especialitzada a fer desallotjaments extrajudicials, per amenaçar les sis famílies que llavors ocupaven pisos del bloc. Després de dotze hores de negociacions dues famílies van acceptar 3.000 euros a canvi de deixar l'habitatge i les quatre restants s'hi van quedar. Un any i mig després, ara aquestes quatre famílies s'han vist desnonades.

El novembre d'aquest any va arribar el primer avís de desnonament. Llavors, mitjançant un recurs judicial, el van poder posposar un mes. Quatre setmanes després van rebre una nova notificació, aquesta vegada amb data oberta entre el 7 i el 22 de desembre, que ha acabat sent la definitiva. El desallotjament d'aquest matí, però, no ha sigut el primer que han viscut les quatre famílies, perquè havien hagut de deixat per la força també el seu antic habitatge i van ser reallotjats pel Grup d'Habitatge de Sants a l'edifici actual.