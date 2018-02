Detenen el secretari general de la CGT Ermengol Gassiot per l'ocupació del rectorat de la UAB el 2013

Els Mossos d'Esquadra han detingut el secretari general de la CGT Ermengol Gassiot i l'activista Bàrbara Roch per haver participat en l'ocupació del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona l'abril del 2013. Gassiot tenia una ordre de cerca i captura perquè no es va presentar a declarar davant del jutge quan el van citar. La policia l'ha arrestat després de localitzar-lo en una convocatòria que havia fet el sindicat aquest dimarts al matí davant de la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya per denunciar precisament les detencions d'altres manifestants que van participar en l'acció del 2013.

El secretari general de la CGT a Catalunya i Roch estaven dins les oficines de la Fiscalia Superior de Catalunya –al carrer de Pau Claris de Barcelona- per presentar un manifest signat per 1.300 acadèmics universitaris en defensa dels estudiants i sindicalistes que van ocupar el rectorat de la UAB. Aprofitant la seva localització, dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra s'han apropat a la Fiscalia i han arrestat sense resistència Ermengol Gassiot i Bàrbara Roch. La CGT i #Som27imes han convocat aquesta tarda una concentració en solidaritat i de rebuig a la detenció a la comissaria de les Corts.

Desenes d'estudiants van ocupar el rectorat de la UAB el 17 d'abril del 2013 per protestar contra l'aleshores rector Ferran Sancho i la junta de govern. La tancada va durar un mes. Inicialment la universitat va acusar els activistes però el setembre de 2016 el claustre va aprovar una moció per exigir l'absolució dels encausats. El grup, que s'autoanomena 'Som 27 i més', fa temps que reclama a l'equip de govern de la UAB que doni compliment a aquesta iniciativa i que la direcció del centre que renunciï a cobrar els 14.000 euros per persona en concepte de responsabilitat civil.

El jutjat d'instrucció número 3 de Cerdanyola del Vallès dirigeix la investigació. En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia demana penes d'entre 11 i 14 anys de presó i multes de 9.500 euros per a les 27 persones investigades per aquesta ocupació.