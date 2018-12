Detenen els tres caps espanyols d’un portal neonazi internacional

Cop policial contra la difusió de contingut neonazi a través d’internet. Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb l’Europol i la Policia Federal Suïssa, han detingut a Barcelona, Tarragona i Saragossa tres nois d’entre 21 i 23 anys com a presumptes responsables de la secció en castellà d’una de les pàgines web neonazis “més influents” de tot el món, un diari de notícies dels Estats Units i de parla anglesa, molt conegut internacionalment per la distribució massiva de contingut antisemita.

El portal en castellà estava dirigit a sumar nous adeptes a Espanya i Llatinoamèrica, segons va informar ahir el ministeri de l’Interior en un comunicat. La web difonia continguts centrats en l’antisemitisme, l’homofòbia i el racisme. Segons ha explicat la policia, els tres detinguts estan acusats de participar en un delicte d’odi.

Els agents també han avançat que ja han aconseguit localitzar i prendre declaració al líder del grup a Suïssa. Es tracta d’un altre ciutadà espanyol, de 29 anys i presumpte referent neonazi amb milers de seguidors a les xarxes socials, que seria l’ideòleg de la secció en espanyol de la web.

Aquest investigat, que segons els agents és un perfil molt conegut a la xarxa, hauria començat la seva activitat amb un blog anomenat Alerta Judiada, que li servia com a plataforma per llançar articles i vídeos en què atacava el col·lectiu LGTB, el moviment feminista i les persones no caucàsiques, entre d’altres.

Els atacs més virulents, però, es dirigien contra el poble jueu, a qui es referia com els “responsable de tots els mals que pateix la societat”. L’home també hauria llançat consignes animant els seus seguidors a la difusió d’aquests continguts per augmentar la propagació dels seus missatges.

Una important audiència

La policia destaca que només aquesta la pàgina li permetia tenir més de 50.000 subscriptors i que hauria arribat a tenir fins a cinc canals diferents per difondre vídeos, que traduïa a més de 20 idiomes, entre els quals el francès, el coreà, el grec, l’italià, el rus i el polonès.

Segons els investigadors, els tres detinguts a Catalunya i Saragossa donaven suport al màxim responsable -que era a Suïssa- en la seva tasca propagandística. La policia creu que els quatre membres del grup s’haurien reunit l’abril de l’any passat per fer un pas més enllà i consensuar l’obertura de la secció castellana del lloc web nord-americà.

En aquesta pàgina hi penjaven notícies diàriament amb l’objectiu de propagar la ideologia neonazi que professen i la seva devoció a la figura del genocida Adolf Hitler.