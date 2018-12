Detinguda una dona a Tarragona per haver pres l'arma a un mosso i haver-li intentat disparar

Una dona ha quedat detinguda aquest dimarts a la tarda pels Mossos d’Esquadra a Tarragona per haver intentat disparar un agent després de prendre-li l’arma, segons ha avançat la Cadena SER. El policia portava la pistola amb seguretat i la dona no ha pogut disparar. Els agents havien estat requerits, al voltant de dos quarts de cinc de la tarda, per l’establiment Abacus, al carrer Gasòmetre, perquè havien enxampat dues dones furtant material. Ha estat en el moment de l’actuació quan una de les noies ha pres l’arma al mosso. Ha acabat detinguda per atemptat contra un agent de l’autoritat.

En paral·lel, a Barcelona, un agent de la Guàrdia Urbana ha matat a trets un gos quan ha vist perillar la seva vida després que l'animal li mossegués el braç i es disposés a mossegar-li el coll. Fonts del cos han explicat que els fets han passat aquest dimarts, al voltant de les 12 del migdia, a prop de la plaça Espanya amb la Gran Via. El gos era corpulent, però no de raça perillosa. Davant la mort de l'animal el propietari del gos s'ha disposat a agredir el guàrdia urbà, que l'ha detingut per un delicte contra un agent de l'autoritat. El guàrdia urbà ha estat atès en un centre hospitalari per les ferides rebudes.