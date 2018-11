Detingut a Barcelona un suec de la Patrulla de la Mort que preparava un assassinat

La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona un home de nacionalitat sueca que formava part de la Patrulla de la Mort, una violenta organització criminal composta per ciutadans suecs d'origen somali dedicada al tràfic de drogues, el blanqueig de capitals i l'acompliment de venjances. Els integrants d'aquesta organització, segons la informació policial del país nòrdic, volien cometre, de manera imminent, un assassinat a Espanya, probablement en algun lloc de la província de Màlaga, per la qual cosa la investigació es va haver d'accelerar.

Aquest perillós grup criminal, dirigit per quatre joves d'edats compreses entre els 20 i els 30 anys, estava sent investigat per les autoritats sueques per la comissió de set assassinats a Estocolm i per nombrosos delictes de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Eren els responsables d'introduir grans quantitats d'haixix, cocaïna i drogues sintètiques a Suècia.

La investigació, que ha conduït a la detenció de Z.A.S., de 21 anys, es va iniciar al setembre quan se'n va detectar la seva presència a la província de Màlaga, per la qual cosa es van activar les eines de coordinació internacional judicials, fiscals i policials existents entre Espanya i Suècia.

La informació policial del país nord-europeu va apuntar que aquest individu era un dels caps del grup criminal i que residia a Espanya després de marxar de Suècia, on se'l buscava per la comissió de nombrosos delictes, segons ha informat la Guàrdia Civil, que ha afegit que l'home tenia la pretensió de cometre un assassinat a la província de Màlaga.

A Suècia es va detenir un dels dos responsables de l'organització. Gràcies a aquesta detenció es va tenir accés a diverses informacions determinants sobre el parador del sospitós, segons les quals se'l situava a la província de Màlaga. Els investigadors van localitzar el domicili on s'amagava, però un desplaçament inesperat a la ciutat de Barcelona va provocar la seva detenció a la capital catalana, on es feia passar per una altra persona amb documentació falsa.

El detingut ha estat posat a disposició de l'Audiència Nacional, que ha iniciat el corresponent tràmit judicial per accelerar el seu lliurament a les autoritats judicials de Suècia. Aquesta investigació s'ha dut a terme de forma conjunta per les Unitats Orgàniques de Policia Judicial de les Comandàncies de la Guàrdia Civil de Màlaga i Barcelona, en coordinació amb la policia d'Estocolm.