Detingut a Reus un conductor begut que circulava amb el cotxe en flames

La Policia Local de Reus va detenir dissabte a la matinada un conductor que gairebé quintuplicava la taxa d'alcoholèmia i que circulava per un carrer del municipi amb flames al seient posterior del cotxe, segons ha informat aquest dilluns l'Ajuntament. Els fets van tenir lloc cap a les dues de la matinada, quan els agents van aturar un vehicle al seu pas pel carreró del Gas quan van veure que hi havia un incendi al seient posterior, que van poder apagar posteriorment amb l'extintor del cotxe patrulla.

Al baixar del vehicle, en un primer moment el conductor va intentar apagar el foc amb les mans, motiu pel qual va patir cremades, i va haver de ser atès pels serveis mèdics 'in situ' i evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus. En practicar-li la prova d'alcoholèmia, l'home va donar positiu amb una taxa d'1,13 mil·ligrams per litre d'aire espirat, quan el límit és de 0,25.

El conductor, un veí de Reus de 45 anys, va ser detingut per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol i, a més, amb el permís suspès per resolució judicial.