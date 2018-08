Detingut un jove per apunyalar la seva parella a Barcelona i causar-li la mort

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove per apunyalar la seva parella en un pis de Nou Barris de Barcelona i causar-li la mort. Segons la policia, el noi, de 27 anys i nacionalitat hondurenya, l'ha ferit aquesta matinada, al voltant de les 4.00 h, després d'una discussió. La noia, de 35 anys i nacionalitat hondurenya, ha ingressat en estat molt greu en un centre hospitalari, on ha perdut la vida al migdia, a les 12.00 h.

Els veïns han trucat aquesta matinada als Mossos per alertar que, a l'interior del pis de la parella, el detingut havia ferit la víctima amb una arma blanca. Els agents han comprovat que en una habitació del domicili hi havia la noia amb ferides de gravetat, que ha sigut traslladada a l'hospital. Els Mossos han arrestat el noi com a presumpte autor de l'homicidi.

L'Ajuntament de Barcelona ha condemnat l'assassinat, que vulnera els drets humans més essencials, i ha expressat el seu condol a la família i a les amistats de la víctima. També ha convocat, per a aquest divendres a les 12.00 h, un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. El consistori ha reiterat el seu suport a totes les dones que estan en aquesta situació.