Detingut un home després que s'hagi trobat la seva parella esquarterada

La Policia Nacional ha detingut aquesta matinada un home de 42 anys després que s'hagi trobat el cadàver esquarterat de la seva parella, una jove de 22 anys, en un bagul congelador en un habitatge d'Alcalá de Henares, a Madrid. La desaparició de la jove l'havia denunciat la seva mare el mes de desembre passat, si bé la seva família no sabia res d'ella des del setembre del 2017, segons han informat a Efe fonts de la investigació.

Va ser ahir a la tarda quan els agents van descobrir el cadàver esquarterat de la dona, de nacionalitat espanyola, en un bagul congelador a l'interior d'una banyera, en un pis del número 3 del carrer Camí de Sant Jaume d'Alcalá de Henares.

Hores després de la troballa, cap a les 4.30 hores d'avui, la policia ha detingut a Alcalá de Henares el presumpte autor del que tot apunta que es tracta d'un crim masclista. Si es confirma com a cas de violència masclista serien vuit les dones assassinades per les seves parelles o exparelles des de començament del 2019 a l'Estat.

Des del 2003, primer any del qual hi ha estadístiques oficials, han sigut assassinades 983 dones. Els nens morts per la violència masclista es van incloure el 2013, i des de llavors han sigut assassinats 27 menors i 225 han quedat orfes.