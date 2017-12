Detinguts dos joves que feien servir banyadors de dona per robar a supermercats de Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut dues persones per robar a quatre supermercats de la ciutat. Els joves duien, a sota el jersei, un banyador de dona posat a l'inrevés per poder amagar-se així els productes, entre els quals hi havia alcohol i també aliments, com fuet i llegums. El cos policial acusa els dos detinguts, de 18 i 28 anys, de ser els autors de diversos furts, que en total sumen un valor de 491 euros.

Dos agents de la Policia Municipal van arrestar els dos nois aquest dimarts i també investiguen una noia per robar a supermercats del centre de Girona. Les detencions es van fer en el dispositiu del cos policial als eixos comercials mentre dura la campanya de Nadal. La primera sospita la va aixecar un dels arrestats. El jove s'estava traient de sota el jersei uns productes i els posava dins un vehicle estacionat al carrer de Sant Antoni Maria Claret de la ciutat.

Els agents van preguntar-li per l'origen de tot allò que portava i com que no els va saber donar cap resposta coherent, van demanar-li que s'identifiqués. A l'interior del cotxe hi havia l'altre noi i la noia. Llavors la Policia Municipal va sospitar que es tractava d'un grup organitzat per robar a comerços. Els agents van decidir escorcollar el vehicle i a dins hi van trobar diferents productes, sense que els implicats poguessin aportar cap factura que n'acredités la compra.

Al maleter hi havia xampú i begudes alcohòliques, però també fuets, oli, pots de llegums i paquets de pernil dolç envasat. Després de regirar el cotxe, els agents van escorcollar els tres sospitosos. En aquell moment van veure que, sota la roba, els dos joves portaven posat un banyador de dona a l'inrevés, que els hauria permès amagar els productes robats mentre es trobaven a l'establiment i no aixecar sospites.

Pel que fa a la noia, portava una bossa de mà amb folre d'alumini per burlar les alarmes dels comerços. Així, la Policia Municipal va decidir detenir els dos joves, veïns de Tordera, mentre que investiga la noia, de 26 anys. Els dos arrestats tenen antecedents per fets similars. El material presumptament robat puja a 491 euros; s'hauria obtingut de quatre supermercats de l'Eixample de Girona i la zona de Mas Gri de la ciutat.