Deu graus universitaris catalans es consoliden entre el 'top 50' mundial de la seva disciplina

En matèria de rànquings, les universitats catalanes segueixen despuntant a l'Estat: deu graus que s'estudien en cinc universitats de Catalunya es consoliden en el 'top 50' dels millors del món en la seva disciplina. Així ho ha publicat aquest dimecres el rànquing Quacquarelli Symonds (QS), que anualment publica un llistat de les millors carreres per especialitats, tenint en compte la reputació entre els acadèmics, la fama dels professors i la qualitat dels investigadors en funció de les citacions dels seus articles, per exemple.

Segons aquests criteris, deu graus catalans són referents mundials en algunes especialitats. Són exactament els mateixos que van sortir en el llistat de l'any passat, malgrat que en alguns casos balla l'ordre en la llista. Es tracta de 4 graus de la Universitat de Barcelona –anatomia i fisiologia (posició 14), biblioteconomia i documentació (posició 43), filosofia (posició 45) i arqueologia (posició 47)–, dos graus de la Universitat Politècnica –arquitectura (posició 21) i enginyeria civil (posició 23)–, un grau de la Universitat Autònoma de Barcelona –ciències veterinàries (posició 31)–, dos de la Universitat Ramon Llull –empresarials (posició 25) i direcció hotelera (posició 45)– i també direcció hotelera a l'Escola Universitària d'Hostaleria Sant Pol (posició 30).

Així, la UB és, juntament amb la Universitat Politècnica de Madrid, la universitat amb més graus entre els 50 millors de la seva disciplina. En el conjunt de l'Estat, un total de deu universitats han posicionat almenys un grau entre els 50 millors del seu àmbit. Catalunya, un cop més, és la comunitat autònoma amb més graus i més universitats al rànquing. Fa tot just cinc anys només cinc graus es feien lloc en el mateix llistat, la meitat que ara.

Però el rànquing no deixa gaire lloc per al triomfalisme. Segons ha dit el director d'investigació del rànquing, Ben Sowter, els resultats mostren que tot i que les universitats espanyoles posseeixen "un alt grau d'excel·lència, encara tenen més potencial de millora". Al seu parer, és "urgent i necessari" que el sistema de finançament sigui més competitiu i millorar la col·laboració entre departaments de ciències i innovació. Sowter ho ha dit amb relació a la polèmica divisió dels ministeris de Ciència i Universitats. "Molts països no separen educació superior, investigació i innovació d'una manera tan aguda com ho ha fet la nova administració espanyola. Caldrà prestar atenció a la manera en què això afectarà en els pròxims mesos", avisa.