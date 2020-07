L'obligatorietat de la mascareta divideix els experts

L'obligació de portar mascareta en espais públics interiors i exteriors aprovada aquest dimecres per la Generalitat divideix els experts, que es debaten entre extremar la precaució i buscar una base científica que avali les mesures, quan encara hi ha algunes incerteses sobre com es contagia el covid-19.

Així doncs, des de l'Hospital Universitari de Bellvitge, el cap de Malalties Infeccioses, Miquel Pujol, la defensa basant-se en el fet que "sembla molt probable el contagi a través de l'aire i no només per les gotes" de saliva. Creu que "crida l'atenció el relaxament d'aquesta mesura" entre part de la població i defensa que s'hauria d'haver dut a terme abans, perquè "quan quedes amb algú no pots tenir la certesa de tots els contactes que ha tingut". "Cal una educació sistemàtica per tal que tothom porti mascareta", afirma, i posa com a exemple negatiu els Estats Units, on els casos s'han disparat i l'ús de la mascareta és baix.

Hi està d'acord la doctora Esther Calbo, cap de la unitat de malalties infeccioses de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. "Penso que és una mesura que pot ajudar a implementar canvis de conducta. L'impacte de la mesura quan hi ha distancia física pot ser baixa, però en canvi sí que pot contribuir a consolidar un canvi de conducta", afegeix.

Molt més escèptic és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, que no coneix "cap base científica" que avali la normativa i li preocupa que "pocs països del món hagin aprovat una normativa que obligui a fer servir mascaretes". A més dels que han aprovat l'ús per a espais tancats o el transport públic, països com Veneçuela, el Vietnam, Colòmbia, l'Equador o Bòsnia i Hercegovina l' imposen tant al carrer com en espais tancats. "No hi estic a favor ni en contra, però no ho entenc científicament", defensa.

Es pregunta, a més, si els ciutadans que venen d'altres indrets de l'estat espanyol l'hauran de fer servir i si, quan un resident a Catalunya marxi a una altra comunitat autònoma, podrà deixar de fer-la servir. Sobre el contagi a través de l'aire, alerta que "només es dona en espais tancats amb poca ventilació" i a més recorda que "llavors tothom hauria de portar la mascareta FFP2, que és la que realment protegeix contra les infeccions de via aèria".

Hi ha altres contradiccions que inquieten Almirante. "Si l'ús de mascareta és obligatori, s'han de prohibir els bars, les terrasses i s'ha de portar a la platja. També hauria d'estar prohibit fumar al carrer. Si no, són masses excepcions", sentencia. Els restaurants tancats, on lògicament no es pot portar mascareta mentre es menja, inquieten també Pujol, de Bellvitge, que creu que "s'haurien d'adaptar i ventilar bé aquests espais, però no fer servir ventiladors, que el que poden fer és escampar el virus".