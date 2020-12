Dos testimonis asseguren que van veure un vehicle al xalet d'Alcanar abans i després de l'explosió

Una nova incògnita se suma a les moltes preguntes que queden per respondre sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. Durant la sessió d'aquest dimecres al judici que se celebra a l'Audiència Nacional, dues testimonis han afirmat que van veure un vehicle al xalet d'Alcanar la nit de l'explosió. D'una banda, Gustave ha assegurat que va veure una furgoneta blanca que va marxar del xalet "dos o tres minuts" després de la deflagració. I una altra dona, Eliane, ha explicat que va veure un vehicle "amb el motor parat i sense llums" i després va sentir l'explosió.

Les dues dones, de nacionalitat francesa, eren a prop de la casa d'Alcanar on la cèl·lula va fabricar els explosius. En el cas d'Eliane, va arribar cap a les nou del vespre per anar a sopar a casa d'uns veïns de la urbanització. Va sentir un gos que bordava i va veure un vehicle "amb el motor parat i sense llums que es dirigia cap a la casa, en punt mort" per un carrer que fa baixada. I després va sentir una llarga explosió.

Gustave ha declarat per videoconferència que va veure una furgoneta blanca marxant del xalet després de l'explosió, però que no va poder veure qui la conduïa ni la marca. Segons ha indicat, aquest vehicle venia de la casa que va explotar i es dirigia a la sortida de la urbanització.

Ella va sortir de casa seva, situada a cent metres del xalet dels terroristes, per ajudar els afectats quan va veure aquest vehicle "en moviment". També ha assenyalat que va veure una furgoneta aparcada davant la casa abans de la deflagració, però no recordava si era la mateixa o si tenia un logotip de color blau en un costat.

Un home situa Driss Oukabir a Alcanar

En la sessió d'aquest dimecres un altre testimoni, en aquest cas protegit, ha situat un dels acusats del 17-A, Driss Oukabir, al xalet d'Alcanar, tot i que ell sempre ha negat que hi anés. El testimoni, que no ha concretat dates però diu que era entre juliol i principis d'agost, ha exposat que hi va coincidir diverses vegades, que conduïa un Audi A3 negre amb matrícula francesa i que a les nits dormia a la terrassa de la casa.

Segons aquest testimoni, l'Audi A3 era sempre aparcat davant del xalet, i també hi havia una motocicleta, un Peugeot 306 i una camioneta llogada. Un dia va veure que descarregaven alguna cosa de la furgoneta a la casa, però que van situar el vehicle d'una manera que feia impossible veure què portaven.

L'advocat de Driss Oukabir ha preguntat al testimoni per detalls del xalet, com ara de quin material estava feta la barana o quina alçada feia, per contraposar-los amb la fotografia de la casa. L'home ha dit que tenia una barana metàl·lica i d'una alçada inferior a un cotxe, cosa que no es correspon amb la imatge que s'ha vist de l'immoble. Ha estat en aquest moment que el jutge, Félix Alfonso Guevara, ha deixat clar al lletrat que no es poden posar "trampes" ni "examinar" el testimoni.

D'altra banda, també han donat el seu testimoni altres veïns de la urbanització d'Alcanar on estava situat el xalet. Molts recorden que van veure quatre o cinc persones, però diuen que eren "discrets" i que de vegades arribaven caminant o amb bici. Un altre home, encarregat de manteniment d'una casa de la urbanització d'Alcanar, recorda que va veure Mohamed Hichamy, mort a Cambrils, i que va parlar amb ell. A més, ha afirmat que era qui normalment conduïa el cotxe i que un dia va veure un dels nois acompanyat d'una noia, el setembre abans dels atemptats.