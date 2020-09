Un 16% dels centres afectats pel virus en dues setmanes

Els primers quinze dies de curs escolar han deixat un 16% dels centres educatius afectats pel virus, atès que en 771 dels més de 5.400 escoles i instituts catalans s'ha hagut de tancar almenys un grup. Les dades, segons el departament de Salut, no són gens negatives perquè evidencien que l'escola funciona com un tallafoc del virus, no com un amplificador. Una dada que avala aquesta teoria és que el 87% dels casos positius detectats als centres educatius (2.548 persones entre alumnes, docents i personal extern) no han contagiat ningú més.

Segons ha explicat el secretari general de Salut, Marc Ramentol, s'ha comprovat que quan s'ha detectat un positiu en algun grup estable i s'han fet les PCR als contactes estrets (és a dir, la resta de companys i el docent), en gairebé 9 de cada 10 casos només ha donat positiu el primer cas del qual ja es tenien sospites. El 7% dels casos han fet un contagi al grup bombolla, el 4% n'han fet dos i l'1% n'han fet tres o més. "No podem demostrar una transmissió comunitària important dins l'escola. Les escoles no són amplificadors del virus", ha confirmat Ramentol, que ha valorat que "el seguiment exhaustiu" als centres permet tallar les cadenes de contagis. "Les escoles són segures", ha dit. Fins ara s'han confinat 1.201 grups estables, l'1,67% del total, que afecten més de 26.000 alumnes.

La principal clau per controlar els contagis a les escoles, segons avisen tant Salut com Educació, és què passa a escala comunitària. Per això, per al Govern és important també establir mesures fora de l'escola als infants. En aquest sentit, divendres el Procicat aprovarà un nou protocol per a les extraescolars, les colònies i les sortides escolars, que preveu mantenir la idea dels grups estables i s'inspira bàsicament en les pautes que ja va donar el Govern a l'estiu per als casals d'estiu. Això suposarà que un alumne que faci una activitat extraescolar formarà part de dos grups estables (un a l'escola i un a fora) durant tot el curs, de manera que es podrà garantir la traçabilitat dels contactes. Si en alguna activitat extraescolar o colònies coincideixen grups de convivència diferents, caldrà mantenir les mesures de seguretat i distància com ja es fa dins els centres, ha dit la secretària general d'Educació, Núria Cuenca.

Mascareta a primària

Durant la roda de premsa, Ramentol ha dit que la situació epidemiològica a Catalunya encara no és prou bona per retirar la mascareta en algun territori a les classes de primària. "La situació no aconsella retirar-la", ha assegurat. Salut va dir que cada dimecres s'anunciaria si la setmana següent s'aixecaria aquesta restricció en algun territori, mentre que a l'ESO ja s'ha anunciat que serà obligatòria sempre.