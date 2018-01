L'edifici que ha d'acollir l'EMA a Amsterdam no estarà a punt pel Brexit

L'edifici d'Amsterdam que ha d'acollir la seu de l'Agència Europea de Medicaments (EMA) -actualment ubicada a Londres- no estarà a punt per fer-hi el trasllat fins a nou mesos després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, prevista per al març del 2019.

El govern holandès va admetre aquest dilluns que les obres no estaran enllestides fins al novembre de l'any que ve, fet que suposa un contratemps important i que ha reobert el debat de si Amsterdam era tècnicament la millor candidatura. La ciutat ofereix un altre edifici per fer el traslladat provisional quan es produeixi el Brexit, però és més petit i només podrà acollir la meitat de les oficines i treballadors.

De fet, el retard holandès ha indignat Itàlia. Milà també aspirava a acollir l'EMA, però finalment Amsterdam va guanyar gràcies a un sorteig que es va haver de fer perquè la ciutat holandesa i la italiana havien empatat en la votació final, que es va fer al novembre. Ara Itàlia reclama a la UE que es replantegi la decisió perquè Milà sí que té preparada la seu.

Italià creu que hi ha marxa enrere

"El govern prendrà les mesures apropiades amb la Comissió Europea i les autoritats rellevants per assegurar-nos que es reconsideri la decisió de no escollir Milà", han assegurat fonts del govern italià citades per Reuters. Roma està convençuda que la decisió es pot canviar, que encara hi ha la possibilitat de fer marxa enrere, tot i que es tracta d'un acord entre els 27 governs de la UE [van votar tots menys el Regne Unit].

Tenir enllestida la seu per poder fer el trasllat de l'EMA a principis del 2019 era un dels requisits tècnics més importants de les candidatures que es van presentar. A l'edifici que proposava Amsterdam encara s'hi ha de posar la primera pedra, mentre que altres candidatures - com la de Barcelona o la de Milà- oferien edificis ja construïts.