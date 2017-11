Amsterdam serà la nova seu de l'Agència Europea de Medicaments

Barcelona no acollirà l'Agència Europea de Medicaments (EMA) el 2019, quan el Regne Unit surti de la Unió Europea. La ciutat catalana ha caigut a la primera volta de la votació per escollir la nova seu que s'ha celebrat a Brussel·les aquest dilluns, a la reunió de ministres d'Afers Generals de la UE. La ciutat que ha resultat guanyadora és Amsterdam, una de les favorites. La ciutat holandesa s'ha imposat a Copenhaguen i Milà (Itàlia). Barcelona, amb 13 vots, ha quedat en cinquena posició per darrere de Bratislava.

La capital catalana s'havia convertit en un principi en una de les candidates amb més possibilitats, però la crisi política entre Catalunya i Espanya l'havien fet caure posicions en les últimes setmanes. La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, fins i tot ha acusat abans de la votació "l'independentisme" de "no haver posat les coses fàcils" perquè Barcelona fos la nova seu de l'EMA.

El govern espanyol acusa el Procés

Montserrat ha insistit després de la votació en acusar el Procés d'haver fet fracassar la candidatura de Barcelona. "És un altre dany directe de l'independentisme", ha assegurat en declaracions a la premsa. Segons Montserrat, en els últims dies altres ministres li han preguntat per la qüestió "per activa i per passiva".

La titular de Sanitat ha insistit en acusar el Govern d'haver boicotejat la candidatura. "Hi ha algú que no ha remat amb la mateixa força i amb la mateixa direcció que nosaltres", ha assegurat. També el ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, ha estat un dels primers a reaccionar després de l'eliminació de Barcelona. Dastis ha barrejat el vot sobre l'EMA amb "l'estabilitat i la unitat" d'Espanya.

Barcelona era una gran candidata para #EMA. Pero esto no nos va a detener, seguiremos trabajando para mejorar cada día nuestro país 🇪🇸🇪🇸🇪🇸. La estabilidad y la unidad son un valor hoy más que nunca. — Alfonso Dastis (@AlfonsoDastisQ) 20 de novembre de 2017

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha lamentat que Barcelona no hagi estat escollida com a nova seu de l'EMA. "Estem convençuts de que teníem la millor candidatura", ha assegurat. Pisarello, que ha viatjat a Brussel·les per seguir la votació, ha destacat que la ciutat "tindrà altres oportunitats".

Barcelona també va perdre l'EMA el 1992

És la segona vegada que Barcelona es queda sense l'Agència Europea de Medicaments. L'any 1992, la ciutat catalana es va quedar a les portes d'aconseguir-ho, però finalment Londres es va imposar en la votació. Ara el Brexit obliga l'EMA a canviar de ciutat.

Aquesta vegada tampoc anirà a Barcelona, tot i que l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol havien fet pinya -abans d'activar l'article 155- per aconseguir que la capital catalana guanyés la votació. Barcelona competia amb 15 ciutats més després de la renúncia en les últimes hores de La Valletta, Dublín i Zagreb.