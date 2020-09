Educació demana ara no portar a l'escola els alumnes pendents dels resultats de la PCR

El departament d'Educació demana a les famílies que no duguin els fills a l'escola si estan a l'espera del resultat d'una prova PCR o si tenen sospites que puguin ser positius. Si bé els protocols diuen ben clar que només s'aïllaran els alumnes que hagin donat positiu i, només aleshores, els seus contactes estrets, la conselleria llança ara aquesta recomanació. I ho fa després que el primer dia de curs s'hagi hagut de confinar un grup d'una escola de Girona perquè la família va dur un nen a classe que estava pendent del resultat d'una PCR, que finalment ha donat positiu. "Ens ho podíem haver estalviat", ha afirmat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, a TV3.

Al marge dels alumnes confinats, en algunes escoles sí que han detectat que hi ha famílies que han preferit no dur els seus fills a l'escola. "No s'ha donat un absentisme significatiu en el sistema. Sí que s'ha donat un absentisme significatiu en algunes escoles amb alumnat especialment vulnerable, on ja hi ha un absentisme normalment. Malauradament, ahir es va donar més", ha assegurat. Bargalló ho ha atribuït a dos factors: ha dit que hi ha famílies que no han tornat de vacances dels països d'origen i també que hi ha zones i sobretot col·lectius més sensibles al "discurs de la por".

Malgrat que encara és d'hora per parlar d'absentisme –es produeix quan la no assistència és injustificada i reiterada en el temps–, el conseller ha avisat que hi ha "una entitat nova en les comunitats gitanes que demana a les famílies que no portin els seus fills a les escoles" i que aquesta setmana el departament "començarà a actuar". "A través de la figura dels promotors explicarem a les famílies el que s'està fent als centres educatius", ha indicat.

De fet, Bargalló sempre ha apostat per "l’empatia" i per "convèncer" les famílies que tinguin por als contagis, abans de perseguir-les judicialment, com va anunciar que faria la Fiscalia en cas d’absències injustificades i reiterades. "Intentarem convèncer a tothom que l’escola és el lloc més segur. Convèncer que els seus fills tenen dret a l’educació", va dir el conseller a l'inici del curs.