Educació prorroga el debat sobre el decret de menjadors, que no s'aplicarà fins al 2020

El departament d'Educació s'ha donat més temps per debatre el decret de menjadors, que ha de servir per regular el servei que cada dia reben uns 400.000 alumnes catalans i que tanta polèmica ha generat entre la comunitat educativa. Malgrat que la conselleria planejava aprovar algunes modificacions del text abans d'acabar l'any perquè entrés en vigor el pròxim curs 2019-20, la normativa no es podrà aplicar de manera definitiva com a mínim fins l'any següent, el curs 2020-21. Ara l'objectiu del departament, que fa setmanes va obrir una bústia per rebre suggeriments, és consensuar amb les parts implicades un text que ha de substituir el decret actual, aprovat el 1996, i que regularà un servei que genera uns 2,5 milions d'euros diaris de negoci.

En una reunió aquest dimarts entre el departament i les entitats agrupades al Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), les organitzacions van reclamar, entre altres temes, que la conselleria retirés la proposta de decret menjador. Segons fonts presents a la trobada, el conseller va dir que no podia retirar un text que no estava presentat per ser aprovat, ja que només es tractava d'un esborrany, i es va mostrar obert a estudiar totes les possibilitats legals per garantir que les AMPA que ho vulguin puguin gestionar el servei i per garantir que aquest sigui un espai educatiu. Entitats com SOS Menjadors han celebrat públicament que Josep Bargalló "retiri" els treballs sobre el decret de menjador.

🔴ÚLTIMA HORA: @JosepBargallo RETIRA treballs Decret Menjador. Ho va comunicar ahir en una trobada de @educaciocat i el MUCE.

Durant el matí anirem explicant amb més dades aquesta bona bona notícia! #decretmenjador pic.twitter.com/zPPzPtoSsG — SOSMenjadors #STOPDECRET (@SOSMenjadors) 12 de desembre de 2018

En aquest sentit, fonts del departament d'Educació neguen que es facin enrere en el decret i reivindiquen que la nova normativa, que ha de substituir un text del 1996, ha d'aprovar-se buscant el consens de totes les parts implicades. De fet, Bargalló es va comprometre en seu parlamentària fa unes setmanes a “garantir que les AMPA, els ajuntaments i les escoles que gestionen els menjadors directament ho puguin continuar fent”, malgrat que no va dir com. Precisament el departament allarga ara el debat sobre el decret per trobar la manera legal d'assegurar que les AMPA que ho vulguin puguin continuar gestionant el servei de menjador a les escoles.

Aquest va ser un dels canvis que més van alarmar la comunitat educativa, perquè en l'esborrany que el departament va traslladar als diferents actors, i que ara s'atura, les famílies tenien garantida "la participació, el seguiment, el control i l’avaluació" del servei de menjador, però no la gestió directa. Educació al·legava que la nova normativa de contractes públics obliga a regular els menjadors amb contractes públics fets per l’administració, però la Federació d’Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) hi veia al darrere la voluntat de privatitzar el servei i entregar-lo als grans grups empresarials. Ara per ara, un terç dels 2.000 menjadors escolars que hi ha a Catalunya estan gestionats per les AMPA. La immensa majoria (un 90%) subcontracten el servei a una empresa.

Més enllà d'aquest tema, el decret de menjadors també pretén definir el servei com un espai educatiu. Tant la Fapac com SOS Menjadors van lamentar que l'esborrany inclogués que el menjador era un "servei complementari", i el departament va anunciar que canviaria aquesta expressió perquè creava confusió. En aquest sentit, les respostes que ja ha fet el departament als suggeriments rebuts sobre aquest tema asseguren que la proposta de decret de la conselleria recull que "el servei del menjador escolar, com a servei i recurs educatiu, passi a formar part del projecte educatiu del centre (PEC)".

Les famílies agrupades en diferents organitzacions (sobretot Fapac i SOS Menjadors) es mobilitzen des de fa setmanes per "tombar" el decret abans del 19 de gener, i ja han fet arribar les seves demandes en una quarantena de plens municipals, que han aprovat mocions en contra dels plans del Govern, en molts casos amb els vots a favor d’ERC i el PDECat.