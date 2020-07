Educació rescatarà les llars d'infants privades amb nou milions d'euros

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat aquest dijous al vespre al Parlament que el departament assumirà un pla de rescat de les llars d'infants privades dotat amb 9 milions d'euros. Per als centres ja tancats no ha aportat cap solució, però sí per a les escoles bressol amb dificultats que encara estan obertes. Si no se les rescatés amb els diners de la Generalitat, ha dit, els centres públics no podrien assumir la demanda. Aquesta és una de les mesures que impulsa la conselleria per al curs que ve per tal d'afrontar amb garanties les restriccions sanitàries pel covid-19, mesures que sumaran gairebé 400 milions d'euros. Ho ha dit durant la compareixença parlamentària a la comissió d'Educació del Parlament, segons informa l'ACN.

Bargalló ha assegurat que "és evident que l'escola, pel que fa a la realitat de l'infant i del jove, pot ser segura amb les mesures sanitàries que assenyalen les autoritats". "L'escola és la segona llar de l'alumne i la segona família, i serà tan segura com la primera llar i la primera família". El conseller també ha explicat parcialment com serà l'obertura dels centres educatius el pròxim curs. En aquest sentit, ha destacat que "el fonament de tot és garantir la seguretat" "Les accions organitzatives i les inversions són per garantir la seguretat, són per revertir els danys de la pandèmia en matèria pedagògica i en matèria emocional, són per millorar el sistema", ha dit. Ha afegit que "són per preparar-se per a un possible nou confinament i que el sistema educatiu respongui amb tota garantia a partir del 14 de setembre".

El titular d'Educació ha subratllat, com a pilars fonamentals que s'han d'aplicar a l'escola per al control de la pandèmia, la frenada de la transmissió del virus i el coneixement de la traçabilitat dels casos. Ha defensat que, basant-se en això, "la primera decisió ha sigut l'organització dels centres en base a grups de convivència estables, que faciliten la traçabilitat, una identificació ràpida i una gestió precoç dels casos i contactes, que són la millor garantia de la seguretat". Bargalló ha explicat que es tracta de grups estables d'alumnes, amb els seu tutor i professors adscrits també estables, en el marc en què es produeix la convivència i socialització de l'alumne, que "internament no necessiten la distància física ni la mascareta, només quan es relacionen amb altres grups, es mouen pel centre o entren i surten del centre".

Ha dit que l'organització en grups estables es garanteix en infantil, educació primària i secundària sense excepció i que a la postobligatoria, tot i que la voluntat és que també sigui sempre presencial, hi podria haver excepcions.

Pla especial aquest divendres

El Procicat aprovarà aquest divendres el pla especial de mesures de protecció als centres educatius que cada centre haurà d'adaptar abans del 23 de juliol, juntament amb les mesures pedagògiques corresponents. Alguns directors volen més autonomia i d'altres volen més acompanyament del departament, ha indicat Bargalló. En tot cas, la intenció del departament és que no hi hagi classes de primària amb més de 25 alumnes ni classes de secundària amb més de 30, i tan d'heterogenis com sigui possible. Pel que fa als centres d'educació especial, ha dit que, si hi torna a haver confinament, demanaran que siguin considerats un servei essencial perquè no hagin de tancar.