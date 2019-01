Empitjora un dels adults ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron per l'incendi de Badalona

Un dels adults ferits per l'incendi de Badalona que està hospitalitzat a Vall d'Hebron ha empitjorat en les últimes hores i està en estat molt greu, segons ha informat el centre hospitalari. També ho està una altra persona, tot i que en aquest cas es manté estable. Hi ha dos adults més ferits greus, mentre que el nadó segueix en estat lleu.

Tot plegat va ser causat per un foc en un bloc del barri de Sant Roc de Badalona, que va provocar dissabte la mort de tres persones i una trentena de ferits de diversa consideració. Els veïns del bloc de Badalona que es va incendiar dissabte van coincidir a dir, poc després del foc, que les flames havien començat a la part baixa de l'edifici. I la principal hipòtesi de la causa de l'incendi és que el va originar una sobrecàrrega elèctrica en un pis ocupat de la primera planta que tenia la llum punxada, segons fonts de la investigació policial. La sobrecàrrega es produeix quan circula molt corrent pel circuit elèctric, cosa que pot generar un escalfament dels conductors i derivar en un foc. Tot i això, els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i aquest dilluns han fet una inspecció ocular al bloc incendiat.

La precarietat infraestructural, la crisi habitacional i la pobresa energètica han castigat el barri de Sant Roc des de la seva creació a principis dels anys seixanta. S'estima que en un de cada cinc habitatges d'aquest barri badaloní hi viuen més de cinc persones, i que aproximadament en uns 3.000 pisos de la zona es comet frau elèctric.

Ja el 2017, l'aleshores alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va anunciar que faria un rastreig "bloc a bloc" del barri de Sant Roc per detectar casos de vulnerabilitat energètica. Aquell mateix any algunes famílies que vivien en immobles propers a la zona de l'incendi van patir talls de llum, i l'Ajuntament de la ciutat va atribuir-ho en bona part a una "sobrecàrrega a la xarxa elèctrica, provocada per un ús indegut de les instal·lacions". Conjuntament amb el Consorci Badalona Sud i el departament d'Afers Socials de la Generalitat, el consistori va comunicar que es posaria en marxa el projecte 'Recuperem el barri bloc a bloc', que preveia auditories dels pisos del barri per analitzar situacions de seguretat a les cases o aspectes relacionats amb la convivència veïnal. El pla no va arribar a executar-se mai.

L'executiu actual, encapçalat pel socialista Àlex Pastor, confirma a aquest diari que el projecte no es va activar, i remarca que el govern anterior va assenyalar les circumstàncies polítiques excepcionals a Catalunya, que van concloure amb l'aplicació del 155, com a motiu del bloqueig. De cara al 2019, i després dels danys personals que ha causat l'incendi en el bloc de deu pisos, el govern municipal ha assegurat que es destinarà una partida pressupostària específica per al Consorci Badalona Sud amb l'objectiu de reprendre la intervenció. Per ara, però, el projecte continua aturat.