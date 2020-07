750 desallotjats i 48 denunciats per beure alcohol a Barcelona en la primera nit de la prohibició del 'botellón'

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han fet un dispositiu conjunt en la primera nit de la prohibició del botellón a Catalunya. La mesura ha entrat en vigor un cop s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat, però en les actuacions anteriors a la mitjanit la policia ja tenia potestat per sancionar-les a través de l'ordenança municipal. Segons el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, durant la nit i la matinada els agents han desallotjat diversos grups, formats per 50, 100 o fins i tot més persones, que eren en places de Ciutat Vella i Gràcia, al Castell de Torre Baró, als búnquers del Carmel i a la zona de les platges de la ciutat. Des de fa una setmana i mitja estan prohibides les trobades de més de 10 persones per frenar els contagis de covid-19 i des d'aquesta mitjanit el Govern tampoc permet beure alcohol al carrer a tot Catalunya.

El cap de la Guàrdia Urbana, l'intendent major Pedro Velázquez, ha explicat que en la primera nit de la prohibició del botellón també han denunciat 48 persones per consumir alcohol i 19 per no portar mascareta. Velázquez ha afegit que el consum individual d'alcohol al carrer es multa amb 100 euros a Barcelona, que es redueixen a 15 si es paga per avançat. Si el consum és en grup, es multa amb 600 euros. La resolució de la Generalitat que prohibeix el botellón estableix sancions d'entre 3.001 i 15.000 euros, però Batlle ha dit que apliquen l'ordenança municipal sense descartar que es puguin adaptar a la normativa del Govern. Des de l'1 de juliol la Guàrdia Urbana ha denunciat 1.135 persones per consumir alcohol al carrer i gairebé 400 per no portar mascareta. Els Mossos, a Barcelona, només han denunciat una vintena de persones per no dur mascareta.

El fet és que, a partir d'avui, ha quedat prohibida la pràctica del botellón a Catalunya, com a mínim durant els pròxims 15 dies i per raons de "salut pública". Així ho ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que recull la resolució firmada per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, amb sancions d'entre 3.001 i 15.000 euros per a qui faci un consum compartit d'alcohol en espais públics.

La resolució especifica que el control de la mesura recaurà en els ajuntaments i en el Govern en "l'àmbit de les seves competències". Es fixa, també, un termini inicial de dues setmanes per aplicar la prohibició. La mesura entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC. És a dir, aquest dimecres. La Generalitat deixa clar que els espais que disposen de llicència per al consum de begudes, com els bars, queden fora d'aquesta restricció. I especifica, també, que molts ajuntaments ja tenen escrit per ordenança que no autoritzen el botellón i que el que es fa ara és generalitzar la prohibició per evitar contagis de covid-19.