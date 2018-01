Enxampen in fraganti una quinzena de clients en un narcopís del Raval

En una franja horària poc habitual, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han fet aquesta tarda una operació per desmantellar un narcopís del Raval. L'acció ha agafat per sorpresa no només els responsables del local -dos homes han sigut detinguts-, sinó també una quinzena de clients que hi havia a l'interior del narcopís en el moment que hi ha irromput la policia. L'operació, que s'ha fet a mitja tarda, ha sigut en un local del carrer dels Salvador, al barri del Raval de Barcelona. Segons els Mossos, es tractava d'un punt de venda de drogues.

L'operació ha començat al voltant de les 16.00 h i s'ha allargat fins al vespre. Durant el dispositiu, la policia ha detingut dos homes per tràfic de drogues i ha identificat la quinzena de consumidors que hi havia dins el pis investigat. També ha confiscat diverses dosis de cocaïna i heroïna. La investigació d'aquest narcopís va arrencar arran de diverses informacions que apuntaven que hi havia un local que es feia servia com a punt de venda de substàncies estupefaents.

Llavors, els agents van posar en marxa un dispositiu de vigilància i seguiment, que va durar dos mesos, per certificar que el pis investigat s'utilitzava per vendre droga i que estava ocupat il·legalment per les persones que hi habitaven, dedicades al tràfic de substàncies. Els propietaris de l'immoble han assegurat que feia temps que el pis estava ocupat i han afegit que al març s'havia de fer el desnonament.

De fet, els Mossos i la Guàrdia Urbana han escorcollat aquest narcopís per ordre judicial. A part de les dosis de cocaïna i heroïna, la policia també hi ha trobat estris per a l'elaboració i la comercialització de drogues.

43 detinguts des de l'any 2017

Des de principis de l'any 2017 i fins ara s'han fet 33 escorcolls a domicilis del Raval vinculats amb els narcopisos o que es feien servir com a punts de venda de drogues i s'han detingut 43 persones. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han recordat que mantenen dispositius de seguretat a la zona i que tenen obertes investigacions al voltant dels locals on se sospita que s'estaria produint tràfic de substàncies estupefaents.